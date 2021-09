Beyoncé cumple 40 años

MADRID, 4 (CHANCE)

Una diosa encima de los escenarios, así siempre se ha denominado a Beyoncé, quien cumple hoy 40 años por todo lo alto y habiendo llegado a lo más alto de la cima por el esfuerzo y sacrificio que ha tenido durante toda su vida. Siempre lo tuvo claro, lo suyo era el espectáculo y lo cierto es que con el pasado del tiempo ha demostrado tener un don en el ámbito de la música con el que no solamente nos emociona, sino nos produce un sentimiento cada vez que la escuchamos cantar.

Hace unos días conocíamos una noticia espectacular: Beyoncé y Jay-Z serán los protagonistas de la última campaña de la marca de joyería Tiffany & Co., dedicada al amor moderno. La campaña, cuyo nombre es "About Love", está asociada a las más grandes historias de amor del mundo desde 1837, y, como la firma ha desvelado, ha elegido a la todopoderosa pareja como imagen de su nuevo lanzamiento porque "son el epítome de lo que significa una relación moderna. No hay nadie mejor que una de las parejas más icónicas del mundo para representar los valores de Tiffany como marca que siempre ha apoyado el amor, la fortaleza y la auto-expresión" ha comentado Alexandre Arnault, Vicepresidente Ejecutivo de Producto y Comunicación de Tiffany & Co.

Era esta la primera vez que la pareja aparece junta en una campaña, "ABOUT LOVE", que explora la conexión y la vulnerabilidad. La historia de amor de este matrimonio quedaba iluminada así por el mítico Tiffany Diamond y la impactante imagen de fondo del cuadro Equals Pi pintado en 1982 por Jean-Michel Basquiat, que ha formado parte de una colección privada hasta ahora. Abriendo una puerta a una nueva identidad de marca, esta campaña une la belleza del amor en todas sus facetas a través del tiempo, forjando una visión nueva y actual sobre el amor.

La amplia carrera profesional de la cantante empezó oficialmente en 1990 cuando se convirtió en la vocalista del grupo femenino Destiny's Child. Tras el éxito de este primer proyecto Beyoncé se lanzó en solitario en 2003 con aquel Dangerous in Love, con el que consiguió cinco premios Grammy y mas de 11 millones de copias vendidas. Además la cantante celebra su cumpleaños viviendo un momento personal inmejorable, Beyoncé lleva desde 2008 casada con el rapero Jay-Z y fruto de su matrimonio nació Blue Ivy.