Besos redondos para los niños hospitalizados

Teresa Díaz

Información, cercanía y ser tratados con cariño, pero también wifi y mejores menús son algunas de las reivindicaciones de los niños ingresados en los hospitales, que este lunes han demandando "besos redondos" para todos ellos.

Y es que "los besos curan", dice Paula, de 12 años, que ha sido sometida a un trasplante de corazón y lleva casi un año ingresada.

Esta niña vallisoletana, que asegura que ahora su corazón "va muy bien, como una moto", ha sido la encargada de dirigir unas palabras en nombre de todos los pacientes pediátricos durante la celebración del Día del Niño Hospitalizado en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Se trata de una iniciativa de la Fundación Atresmedia, en colaboración con otras entidades, que ya ha alcanzado su quinta edición desde que inició su andadura, precisamente en este hospital, y que en esta ocasión se celebra simultáneamente en 200 centros sanitarios de toda España.

Globos y corazones rojos, narices de payasos y lanzamiento de besos han protagonizado este acto, que ha tenido como banda sonora la canción de Conchita "Un beso redondo" y en el que se ha revindicado que se instaure como Día Nacional.

"Te lanzo un beso. Un beso redondo. Un beso que no tiene fondo. Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo. Besos que te curan y hacen más corto el invierno". Así dice la letra de la canción que han entonado niños, padres, amigos, médicos, enfermeros y voluntarios durante la celebración, a la que se ha sumado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El responsable madrileño ha agradecido a los profesionales, familiares y voluntarios su apoyo y ha admitido que "muchas veces se deja un poco de lado" el cuidar frente al curar.

Aunque "la parte psíquica es muy importante para que venzan la enfermedad más rápido", ha asegurado a Efe Felipe González, pediatra y miembro del Comité de Humanización del Gregorio Marañón, cuya labor es gestionar las actividades para lograr que los niños "se sientan como en su hogar, que su habitación sea una prolongación de su casa".

"Ellos quieren que les tratemos no solo desde el punto de vista asistencial, sino también emocional y social, que les escuchemos y que hagamos su estancia hospitalaria lo más agradable posible. Muchas veces nos dan las pautas y, a partir de ellas, nosotros actuamos".

El Gregorio Marañón es uno de los pioneros en España en tener un Comité de Humanización. Cada año ingresan en este centro unos 3.000 niños, cuya estancia es variable, pero se puede prolongar meses e incluso años en oncología o cardiología.

"Por ello, hay que hacer que sus días sean más cortos". Para ello, este hospital organiza más de 1.700 actividades cada año, desde cine hasta conciertos, cuentacuentos, concursos de dibujo, acompañamiento por voluntarios o perros, excursiones de fin de semana, papiroflexia, etc.

Daniela, de 7 años, es asmática y está en el hospital desde el sábado con insuficiencia respiratoria. No es su único ingreso, pero hoy ha podido cumplir su sueño: conocer a Eva Isanta, actriz de la serie "Aquí no hay quien viva" y miembro del jurado de Got Talent.

Sentada en una silla de ruedas y conectada a un respirador, esta pequeña ha podido hablar con Eva y fotografiarse con ella. Cuando se le pregunta si se ha emocionado, responde sin dudar: "sí, la verdad es que mucho".

Genma Tierno no ha querido perderse el acto. Es madre de "un niño de hospital", que sufre una enfermedad rara, aun sin diagnosticar, pero que le ha obligado a ingresar cada quince días desde que nació, hace más de seis años.

Una situación "muy dura", a la que se suman los traslados que debe realizar la familia en cada ingreso al residir fuera de la Comunidad de Madrid, a 150 kilómetros del centro sanitario.

La presidenta de la Fundación Atresmedia, Carmen Bieger, ha explicado que al acto se han sumado 30 entidades sociales y "diez entidades amigas" que van a aportar fondos para poder crear espacios para adolescentes en los hospitales.