Bertín Osborne rectifica sus declaraciones tras la reprimenda de Fabiola Martínez

MADRID, 25 (CHANCE)

Fabiola Martínez nos sorprendía este viernes en 'Y ahora Sonsoles' asegurando que se encontraba muy dolida tras las declaraciones que el pasado sábado Bertín Osborne pronunció en 'Déjate querer'. Entre otras cosas, le aseguraba a Paz Padilla que "nunca he estado enamorado", unas palabras que han provocado mucho dolor en su expareja y madre de dos de sus hijos.

Rota, Fabiola aseguraba que le habían dolido las palabras de Bertín y no entendía "que lo diga teniendo dos hijos, me duele mucho". La colaboradora dejaba claro que "yo sí lo he querido con locura" y terminaba su testimonio confesando que aunque no comprende el momento por el que está pasando, no va a permitir que esta "nueva composición" la haga "a mi costa o a la de mis hijos".

Bertín ha tardado muy poco en reaccionar. En la mañana de este sábado ha colgado un vídeo a su perfil de Instagram en el que ha explicado que "llevo desde pequeño intentar saber qué es estar enamorado, eso no se puede medir, lo que para mí es estar enamorado de alguien a lo mejor para ti, que estás viendo esto, no" y que lo que quiso decir en 'Déjate querer' es que estar enamorado "es muy relativo".

El presentador ha asegurado que se ha casado dos veces en su vida porque ha estado enamorado, pero en concreto con Fabiola "estaba fundido, no podía vivir, plantearme mi vida sin ella" por eso ha querido poner en valor a su exmujer tras sus desafortunadas declaraciones: "después de estos 18 años me ha demostrado que ha sido la mejor pareja, mujer, madre, una persona íntegra, no es que sea importante es mi vida es que es fundamental".

Sin más, Bertín ha terminado su vídeo desvelando que "no he estado enamorado de la forma convencional que todos piensan, yo he estado fundido y muerto por ella", pero con Fabiola tuvo un amor inmenso, de hecho en la actualidad cuando "la veo y me dan ganas de abrazarla como amiga".