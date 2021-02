Bertín Osborne frena en seco a Kiko Rivera por su opinión sobre los youtubers: "¿Qué vas a hacer?"

Kiko Rivera desveló reciente su nuevo proyecto, "En casa con Kiko". Una iniciativa que ya ha visto la luz. A través de su cuenta de Twitch, el marido de Irene Rosales entrevista a diferentes personajes, protagonizando relajadas charlas y compartiendo anécdotas que luego podremos ver en su canal de YouTube.

Emocionado y sin poder ocultar su alegría, Kiko desvelaba a través de su cuenta de Instagram esta nueva aventura y quién sería el primer invitado a su propio "programa", y no es otro que Bertín Osborne.

Lo que no imaginaba el hijo de la tonadillera era el mal trago que iba a pasar con Osborne. Uno de los temas que han abordado es la polémica que se está produciendo a cuenta de los youtubers y la clase política. "Que tengan gente preparada y que se olviden de izquierdas y derechas, de ricos y pobres. Vamos a mejorar el país por arriba, no por abajo. Vamos a intentar que todos seamos ricos y no pobres", decía Bertín Osborne.

De inmediato, el dj se apresuraba en decir "o Andorra", por lo que está sucediendo con los youtubers que se marchan al país vecino. Por este motivo, el ex de Fabiola ha cambiado su rostro mientras Rivera continuaba: "Si una persona se quiere ir, ¿quién es nadie para decirle? Anda que no me iría a Andorra".

Para el mítico cantante español este comentario no ha pasado inadvertido y le ha reprochado lo siguiente: ¿Y en Andorra qué vas a hacer?"

El hijo de la Pantoja, lejos de atenuar su opinión, seguía bromeando para decirle a Osborne que iría "de visita". Un momento de tensión que no ha pasado inadvertido en redes sociales y que pone a prueba la labor de Kiko Rivera como presentador.

El conmovedor regalo que recibió Kiko Rivera por su 37 cumpleaños

Kiko Rivera comenzaba el día de su cumpleaños de la mejor manera posible, llevando al colegio a sus pequeñas Ana y Carlota. Mucho más amable y hablador que de costumbre, el músico ha agradecido las felicitaciones de la prensa a su llegada a casa y ha bromeado entre risas con los 37 años que cumple: "Enfilado para los 40 ya jajaja".

Además posaba hace escasos días con una original tarta con forma de plaza de toros y presidida por una emotiva foto de su padre con él en brazos.