Bertín Osborne se emociona con un inesperado reencuentro después de 30 años

MADRID, 26 (CHANCE)

Anoche Bertín Osborne cambiaba el sofá de Mi casa es la tuya para sentarse al lado de Carlos Sobera en Volverte a ver, donde recibió una inesperada sorpresa que será incapaz de olvidar durante mucho tiempo.

Miguel Flores, más conocido como el Capullo de Jerez, acudía al programa con la intención de sorprender al cantante y es que resulta que son amigos desde el colegio, pero que llevan muchísimos años sin verse. Desde el momento que Bertín descubrió de quien se trataba no pudo ocultar la emoción.

Antes de conocer de quien se trataba Bertín aseguraba estar muy nervioso y no tener ni idea de quien podía ser. "A Bertín le conozco de la infancia. Llevamos 30 años ya sin vernos, porque nos dejamos de ver porque él tiró a Madrid y comenzó una vida diferente", aseguraba Miguel, que confesaba que: "Me ha visto a mí actuando, pero no hemos podido charlar después". Y es que el Capullo es uno de los cantantes más importantes de flamenco con 50 años de recorrido.

"Una pinzas para las cejas le vendría bien. Coño, no me lo puedo creer. ¡Capullo, mi hermanito Capullo!", expresaba Bertín nada más descubrir la mirada de su amigo. "Bertín, hace mucho que no nos vemos. He venido aquí para darte tres o cuatro abrazos fuertes, canalla", respondía el de Jerez.

"Siempre me he acordado de él. Cada vez que saca algo lo escucho. Alguna vez he hecho por verle, pero nunca hemos coincidido y nunca le he visto", aseguraba Bertín antes de fundirse en un emotivo abrazo.