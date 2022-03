Bernadette Russell, la mujer que fue amable todos los días durante un año: "Fue una experiencia conmovedora"

Aunque algunos puedan pensar que la bondad es algo que nos hace débiles, lo cierto es que es fundamental para las relaciones sociales. Al final, ser bondadoso es una tendencia natural que todo ser humano tiene, pero que, en ocasiones, reprime. La londinense Bernadette Russell, explica que este es el momento en el que más necesitamos ser buenos con los demás, porque estamos viviendo una sucesión de catástrofes. Ella misma se hizo un propósito hace 10 años que le ha cambiado la vida; ser amable todos los días durante un año entero.

Tomó esta decisión tras haber sido testigo de uno de los mayores altercados en toda Inglaterra, por la muerte de Mark Duggan, joven asesinado a tiros por la policía en Tottenham. Bernadette estaba en una cafetería cuando contempló por la televisión cómo ardía un autobús de dos plantas. "Fue aterrador. Parecía una guerra civil. Además, hubo una respuesta muy negativa a los disturbios que también me molestó mucho", comenta la mujer. Empezó a sentirse muy afligida por no saber qué hacer para arreglar la enorme cantidad de problemas que hay en el mundo. Unos días más tarde, Bernadette estaba en la oficina de correos y había un hombre a su lado que no tenía peniques para pagar el sello de su carta, así que ella se los ofreció.

El detonante de su decisión

"Su gratitud fue tan grande comparada con el poco tiempo y dinero que me costó. Pero pensé: 'puse una sonrisa en su rostro', eso me gratificó. En el camino de vuelta a casa, me inventé el temerario plan de tratar de hacer un acto de bondad todos los días para un extraño durante un año", explica Russell. Y así fue como comenzó el mayor cambio de su vida. Varios estudios sobre la amabilidad han demostrado que es intuitiva, es decir, que cuando más reflexionamos las cosas, menos amables somos. Además, ser amables tiene un efecto en nuestros cerebros.

Robin Banerjee, director de la facultad de Psicología de la Universidad de Sussex, dice que "hay patrones de activación en el cerebro que corresponden a un impulso al bienestar. Las vías de recompensa en el cerebro se activan cuando las personas realizan actos amables". Por lo tanto, las sensaciones agradables que se desencadenan en nuestros cerebros, generan que sintamos una conexión (básica o más intensa) con los demás. Esto quiere decir, que las relaciones sociales son esenciales en la forma de interactuar del ser humano, por lo que hay que practicar más la amabilidad. Así que esto es lo que se puso a hacer Bernadette durante un año entero.

"Subidón del ayudante"

La mujer asegura que su experiencia fue "completamente conmovedora, completamente aterradora, ocasionalmente cara, a veces físicamente peligrosa, como cuando llevé algunas compras realmente pesadas a lo largo de 6,5 kilómetros hasta el apartamento de una dama. Fue muy creativo, aunque también fue agotador e increíblemente inspirador". Esto no fue todo, Bernadette padeció el denominado "subidón del ayudante", unos efectos químicos en el cerebro que aparecen cuando somos amables y nos sentimos bien por ello. Ella explica esto como "estaba como drogada todos los días. La mayor parte del tiempo sentía una especie de resplandor cálido que envolvía mi corazón y también la barriga... Sencillamente, me sentía muy bien".

La pregunta que se hacen entonces los expertos en psicología es ¿Por qué si ser bondadosos nos aporta beneficios, no vivimos en un mundo más amable? El director, Banerjee, apunta que "los seres humanos tenemos una predisposición a ser bondadosos, pero también crueles con otras personas. El entorno marca una gran diferencia". Entonces, la solución para vivir en un mundo que sea amable con todos no se trata únicamente de enseñar a las personas de un entorno determinado a ser amables, lo que se necesita es cambiar el entorno para que parezca normal tratarse de esa manera. Es más, los expertos aseguran que, incluso las detalles más pequeños pueden ser el comienzo de un mundo nuevo y convertirse en cosas grandes.