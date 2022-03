Beltrán Lozano nos abre su corazón

MADRID, 27 (CHANCE)

A lo largo de estos últimos años hemos sido testigos del trabajo como modelo y en redes sociales de Beltrán Lozano, una persona que se ha dejado conocer más a raíz de su exposición pública y que, aunque mantiene en un segundo plano su vida personal, ahora vemos locamente enamorado de Daniela Figo.

Hemos podido hablar con Beltrán Lozano y no nos ha podido negar que está atravesando un momento muy dulce: "la vida compartida es mucho más bonita, la puedes compartir con tu pareja y con la familia. Sí, estoy feliz". No nos cabe duda de ello porque, a pesar de que son pocas las veces que hemos podido verle juntos, cuando así ha sido, les hemos visto muy enamorados.

Centrado en su carrera profesional, al primo del Rey Felipe VI, no le gusta hablar de su familia: "yo siempre soy Beltrán Lozano, me he currado mi trabajo, llevo luchando por lo que quiero conseguir, con un gran equipo detrás. Uno controla hasta lo que controla, lo que hablen de uno bien o regular, ya no lo controlo. Intento que siempre hablen bien y que se me conozca por mi trabajo".

Amigo y familia de Victoria Federica, la define como: "es estupenda, con gran educación y mucha clase. La quiero un montón". Y es que ya sabemos que debido a su relación, ambos se apoyan en todos los proyectos que tengan y ahora está feliz por todo lo que la joven está consiguiendo.