Belén Rueda, impresionante en los 'Goya 2022', nos habla de su hija

MADRID, 12 (CHANCE)

Belén Rueda ha aparecido esta noche en los 'Premios Goya 2022' con un espectacular mono, con un escote corazón y una capa a partir de la cintura con el que nos ha dejado completamente impresionados. No solo por su acertada elección, sino por la figura que tiene y luce en cada uno de estos eventos. Ella misma nos asegura que el estilismo es: "Maravilloso, precioso, con un trabajazo".

En cuanto a sus próximos proyectos laborales, la actriz nos desvela que: "Hace unos meses me fui a Bogotá a rodar una serie, una producción hispanoargentina y cuenta el por qué de la no violencia a las mujeres, va pasando por diferentes épocas, creo que es muy interesante".

Hablamos con ella de su hija y lo cierto es que se muestra de lo más bromista al preguntarle por su ausencia en la gala: "Belén, mi hija, es muy mayor y no la dejo en ningún sitio, es ella la que me deja a mi" y en cuanto a los logros que está consiguiendo, su madre se enorgullece: "Pues sí, me hace tanta ilusión, estoy muy orgullosa, cuesta mucho sacar a los hijos adelante, es verdad, creo que la ilusión es lo que va a hacer que todo salga bien".

Belén Rueda, que ya posó con su pareja en un photocall, parece que en esta ocasión no ha querido ir de la mano de Javier Artime, pero sí nos ha confesado que ha acudido con ella: "De estas cosas tampoco me gustan mucho hablar, pero sí ha venido conmigo, está aquí conmigo".