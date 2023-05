Belén Esteban sigue respondiendo a Jesulín de Ubrique

MADRID, 3 (CHANCE)

Belén Esteban hablaba este martes alto y claro en el plató de 'Sálvame Diario' y mandaba un mensaje cargado de cariño a sus hermanos, cuñadas y sobre todo, a su marido, para agradecerles que hayan cuidado de la persona que más quiere. "Ese ha sido el verdadero padre de mi hija, gracias cariño" le decía la colaboradora a su marido, dejando claro que Jesulín no se ha preocupado por quien tenía que hacerlo.

Este miércoles, Belén ha vuelto a estar en plató y ha decidido seguir lanzando indirectas -que se han convertido en dardos envenenados- al padre de su hija, quien ha decidido pasearse por los platós de televisión y hablar de su vida privada como hace tiempo no le veíamos.

Ha sido Alonso Caparrós quien desvelaba que había sido testigo de cómo está situación le está afectando a su compañera, ya que ha confesado que minutos antes de comenzar el programa se la ha encontrado completamente rota por los pasillos.

Una información que Belén ha querido aclarar: "Yo no estoy rota por mí, estoy rota porque vendamos una película que no existe, lo que pasa es que no puedo hablar, pero te garantizo que la familia feliz no existe" ha dejado claro la colaboradora y sin esperarlo le ha lanzado un mensaje que sólo él entenderá: "Escucha, contesta a los WhatsApp".

Aunque Belén ha asegurado que "ya no tengo nada que hablar, él y los suyos saben lo que hay", la colaboradora no ha podido morderse la lengua y ha confesado que no ha recibido su ayuda y atención en todos estos años: "Tampoco nos hace falta así que no pongas medallitas, a esa la he parido yo, pero sabes qué, que es tuya, aunque otras personas que están cerca de ti piensen que no es tuya".

Belén ha dejado claro, una vez más, que "ante esa (su hija), mato porque esa es la que me duele a mí, tú tendrás cuatro, pero yo tengo a una" y ha asegurado que "toda la familia sabe lo que hay, lo que pasa es que muchos se callan por miedo".

La colaboradora se alegra de que ahora haya decidido ir de plató en plató porque le va a venir muy bien, puesto que "es un desgraciado, vende una felicidad que no tiene y yo no necesito nada, yo solo necesito que en vez de tres son cuatro y hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo y hay una que tiene una carrera, que se ha ido muy lejos".

Si hay algo que ha llamado la atención ha sido la afirmación que ha lanzado la de Paracuellos cuando ha confesado que "la gente de la familia no habla por miedo" y ha explicado que se trata de "miedo a él y a que se le prohíba ver a la familia".

Enfadada y molesta con las contradicciones de su expareja, Belén ha desvelado que "aquí no se puede hablar de 'La Jose', pero él va a un programa de Bertín Osborne a hablar de su vida" y ha vuelto a asegurar que "no quiero hablar de la persona que tenemos en común porque me lo ha prohibido, pero qué suerte tienes tú y todos, la familia, tanto la tuya como la mía, sabemos lo que hay... al igual que mucha gente de Ubrique".

Belén, emocionada ha dejado claro que "esa persona (su hija) es alguien gracias a la familia materna que ha tenido" y ha añadido: "porque igual que nadie ha venido a verla, cuando nació el pequeño se cogió un ave y fue a verle". La colaboradora cree firmemente que "si me dejara haría más audiencia que 'Tu cara me suena'", aunque sí que asegura que "la tourné que vas a hacer te va a venir bien, para la cabeza".

Después de las declaraciones de Alessandro Lequio de esta mañana en 'AR' asegurando que Belén no se lo ha puesto fácil al torero, la colaboradora ha lanzado un mensaje muy conciso: "Mi casa siempre ha estado abierta y si no hubiese sido así, que hubiese ido a la Guardia Civil".

Por otro lado, María Patiño le ha preguntado a Belén porqué cree que Jesús no le responde a los mensajes que le manda y lo tiene muy claro: "porque se avergüenza y lo sé" y también ha asegurado que no le perdonaría "porque lo más importante para mí ha sufrido y ante esa no hay nadie".

A Belén le "parece muy injusto porque todos sabemos lo que hay" y ha asegurado que su hija "lo quiere y a sus hermanos"... y que el motivo por el que no habla en televisión es porque ésta se lo ha pedido.

La de Paracuellos ha terminado su discurso asegurando que ella "no sufro por mí, sufro porque veo cosas que para unos sí hay y para otros no hay, me parece muy injusto", algo que el torero sabe muy bien porque "él sabe que no miento, ni él ni su familia".