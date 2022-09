Belén Esteban, ¿qué opina del nuevo documental autobiográfico que Jesulín de Ubrique estaría preparando?

MADRID, 9 (CHANCE)

Belén Esteban se ha convertido en la madrina de 'Dirty Dancing' el musical. La colaboradora de televisión ha acudido al 'Espacio Ibercaja Delicias' emocionada y muy feliz de poder ver el musical en primicia. El elenco ha querido agradecer su apoyo, mientras que ella no ha dudado en animar a la gente para apoyar a la cultura: "Ojalá esto sea así, que la gente venga a ver musicales, teatro y todo. ¡Viva el arte!".

Hemos tenido la oportunidad de poder hablar con Belén, que asegura estar mucho más recuperada gracias a la vuelta al trabajo: "Lo he pasado muy mal porque mi cabeza me jugó una mala pasada pero ahora bien. Espero estar muchísimo mejor".

La colaboradora reconoce que distraerse en 'Sálvame' le viene genial, aunque a veces sus compañeros le "piquen". Además, ha asegurado que el malentendido con Terelu Campos por no invitarle a su cumpleaños está arreglado: "No pasa nada. Malos entendidos y yo que soy muy acelerada". Recuerda que tienen muy buena relación y que en el mismo día la colaboradora le llamó para darle su versión: "Soy amiga de Terelu y la quiero mucho a ella y a su familia".

Como es propio de Belén, poco ha querido hablar sobre su vida personal y Jesulín de Ubrique, y es que no ha querido comentar el documental autobiográfico que el torero estaría preparando: "No voy a hablar nada de Jesús, ni de Jesulín ni de Campanario, nada. Sabéis que ya no voy a decir nada". Tampoco ha querido comentar nada respecto a Andrea, la hija que ambos tienen en común.

La colaboradora ha mostrado su apoyo a Carlota Corredera, quien vuelve a televisión a pesar de tener detractores en su contra: "Estoy feliz, estoy feliz de que Carlota vuelva a tener un programa de televisión porque ante todo, de ser mi amiga, una de mis mejores amigas, sobre todo es una profesional. Estoy muy feliz. Parece ser que hay mucha gente a la que le ha sentado mal pero bueno, se siente".