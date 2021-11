Belén Esteban se 'moja' en la guerra entre Kiko Rivera y su hermana y... ¿Se posiciona a favor de Isa Pantoja?

MADRID, 18 (CHANCE)

En uno de los momentos más tranquilos de su vida, sin polémicas personales a la vista y presumiendo de las exclusivas botas de más de mil euros que le regaló Jorge Javier Vázquez en su 48 cumpleaños, Belén Esteban ha sido uno de los rostros del universo 'Sálvame' que no se ha perdido la presentación de la nueva colección de joyas de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en la capital.

Íntima amiga de la sobrina de Isabel Pantoja, la 'princesa del pueblo' se ha pronunciado sobre la guerra mediática que mantienen Kiko Rivera e Isa Pantoja - con un tenso cruce de reproches que hace que la reconciliación entre los hermanos se vea cada vez más lejana - y, de paso, ha respondido a las declaraciones del Dj en 'Sábado Deluxe' cuestionando el dolor de su prima tras la muerte de su abuela al ver las imágenes de la propia Belén pasándoselo bomba en la boda de Anabel con un camión.

"Me parece estupendo lo que ha dicho Kiko. Yo me lo he pasado muy bien en la boda. Iba a la boda de mi amiga", ha asegurado, sin dar importancia a las críticas del marido de Irene Rosales: "Que cada uno haga lo que le dé la gana. Sé lo bien que me lo pasé y esos dos días fueron demasiado".

Sin posicionarse claramente en la guerra entre hermanos - aunque parece que se decanta a favor de Isa - y apostando por una reconciliación, Belén ha dedicado unas palabras a los hijos de Isabel Pantoja invitándolos a evolucionar como ha hecho ella. "Isa ha madurado y por lo menos habla. Puedo entender los enfados de Kiko y hay cosas en las que estoy de acuerdo con él, pero otras no", ha confesado, comentando que aunque "no soy persona de dar consejos" cree que los hermanos deberían evolucionar como ha hecho ella: "Yo no pensaba como pienso ahora hace 10 años hace 15 años ¿sabes? Yo creo que la gente va evolucionando y lo que deseo es que el día de mañana hablen y lo arreglen y ya está".

Además, y revelando qué consejos le ha dado a Anabel en estos momentos, Belén ha dejado claro que no da ningún tipo de credibilidad a la existencia de un presunto hijo ilegítimo de Bernardo Pantoja llamado Luis y que, según ha descubierto 'Sálvame', estaría dispuesto a hablar. ¡Dale al play y no te pierdas las declaraciones de la colaboradora sobre esta inesperada polémica!