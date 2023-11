Belén Esteban y Lydia Lozano eclipsan la presentación de 'Sálvese quien pueda' con su enfrentamiento

MADRID, 8 (CHANCE)

¡Empieza la cuenta atrás! Después de varios meses esperando el momento como agua de mayo, este viernes 10 de noviembre se estrena en Netflix -a las 21.00 horas- la primera parte de '¡Sálvese quien pueda!'. Podremos ver tres de los seis capítulos de la docuserie que promete convertirse en uno de los éxitos de la temporada, en los que Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García Cortés y Víctor Sandoval viajan a Miami para pedir trabajo al otro lado del charco tras el fin de 'Sálvame' después de 14 años en antena. Y, viendo los 'cebos' y las 'promos' que han publicado tanto sus protagonistas como la conocida plataforma en redes sociales en las últimas semanas, ¡las risas están más que aseguradas!

Este martes, los colaboradores se han reencontrado en un conocido local de Madrid para presentar su esperadísimo docurreality y, como no podía ser de otra manera, han revivido alguna de sus tardes en 'Sálvame' riéndose, emocionándose, interrumpiéndose, metiéndose unos con otros e incluso discutiendo, demostrando que su relación no ha cambiado a pesar de que ya no compartan cada tarde en un plató de televisión.

"Convivir en Miami ha sido increíble. Parece mentira pero no conoces a los compañeros hasta que no convives con ellos" ha reconocido Kiko Hernández. Completamente de acuerdo con él, Belén Esteban, que ha asegurado que han estado "como una familia". "A veces nos matabamos y a veces nos queríamos. Me siento muy orgullosa de estas ocho personas que estamos aquí, ya les conocía, pero les he conocido más, ha habido broncas y de todo. Me he venido queriendo mucho a mis compañeros" ha confesado.

Matamoros, por su parte, ha destacado que este proyecto ha sido "un regalo, una oportunidad de volver a estar al lado de la gente que nos ha querido, nos ha odidado, que nos ha entendido, pero en definitiva de nuestro publico". "Ha habido una conexión y un entendimiento de todos de lo que éramos y queríamos ser" ha explicado.

"Al que le guste Sálvame va a encontrar la esencia y a los que no también, porque podrán criticaranos bien" ha añadido Terelu, votada por sus compañeros -y por sí misma- como la más "insufrible" del viaje, que para María Patiño ha supuesto "la experiencia más sanadora de mi vida". "Llevo 24 años en televisión, he tenido la suerte de hacer de todo y jamás he llegado a sentirme tan orgullosa de un trabajo como este. Si los admiraba a todos ahora más" ha confesado emocionada.

Una presentación en la que Belén y Lydia Lozano han protagonizado un enfrentamiento en el que, a gritos, han atacado la una a la otra con lo más importante de sus vidas. Todo ha comenzado cuando la ex de Jesulín de Ubrique ha llamado "pesada" a su compañera y le ha recriminado que estaba "hablando mucho". Lejos de callarse, la canaria le ha recriminado que ella también se ha extendido a gusto habland de su cumpleaños y de su hija Andrea.

Y ha sido en ese momento cuando Belén ha advertido a Lydia que tuviese "cuidado" con su hija porque ella no nombraba a su marido, "Charly". Una discusión en la que afortunadamente no ha llegado la sangre al río y, a pesar de la tensión que se ha vivido por momentos, han continuado con la presentación como si nada pasara.