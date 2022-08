Belén Esteban, emocionada ante su inminente vuelta al trabajo: "Tengo muchísimas ganas aunque no estoy al 100%"

MADRID, 30 (CHANCE)

Recién llegada a Madrid después de disfrutar de unas relajadas vacaciones en Canarias con su marido, Miguel Marcos, Belén Esteban cuenta los días para regresar al trabajo. Será el próximo 5 de septiembre cuando podamos verla de nuevo en 'Sálvame', 4 meses después de la fatal caída en directo por la que se rompió la tibia y el peroné, y no oculta lo feliz que está por este regreso tan especial.

"Me encuentro muchísimo mejor y tengo muchísimas ganas de todo, sobre todo de ir a mi programa, aunque todavía no estoy bien al 100% pero ya puedo hacer vida normal" confiesa, bromeando con que entrará "rodando" en el plató por el peso ganado durante el verano: "Estoy muy bien, me he puesto un poco gordita, pero vamos que me han sentado bien los kilos yo creo".

Precisamente sobre las críticas que ha recibido en redes sociales por irse de vacaciones estando de baja médica, Belén aclara que "no tengo que dar explicaciones de todo": "Señores, tengo un alta por mejoría, puedo irme de vacaciones" asegura, reconociendo que este "alta por mejoría" no implica que esté completamente recuperada, ya que tras un merecido descanso, ahora toca retomar su dura rehabilitación para volver a ser la de siempre.

"Estoy bien. Puedo volver a trabajar, no tanto, pero quiero volver para que mi cabeza esté mucho mejor y volver a mi vida normal" explica, asegurando que a pesar de este "alta por mejoría" el alta definitiva "seguramente hasta el año no me la den porque la fractura ha sido muy complicada, aunque estoy muchísimo mejor".

"Las vacaciones me han venido muy bien, muy bien, y de ánimo estoy muchísimo mejor pero todavía tenemos que estar ahí* no estoy bien al 100% pero tengo muchísimas ganas de todo, sobre todo de ir a 'Sálvame'" insiste emocionada, admitiendo que ha estado desconectada y no sabe al detalle qué ha pasado en el programa en las últimas semanas.

Sin ganas de polémicas e intentando que su regreso al trabajo sea lo más tranquilo posible, Belén prefiere no entrar en las especulaciones acerca de la ausencia de Jesulín de Ubrique en la graduación de su hija Andrea y, con una sonrisa, asegura que "no voy a hablar de eso cariño, ya no".

Además de su vuelta a 'Sálvame', la 'princesa del pueblo' se prepara para lanzar, "antes de final de año" nuevos productos con su marca de alimentación, 'Los sabores de la Esteban', sobre los que por el momento no puede darnos ninguna pista: "Estoy muy contenta y deseando hacer la promoción porque con mi gazpacho, el salmorejo y las patatas no he podido, pero sabéis que de este tema nunca puedo adelantar nada".