Belén Esteban deja clara su opinión ante el regreso de Jesulín de Ubrique a televisión

MADRID, 30 (CHANCE)

Esta semana se ha conocido la participación de Jesulín de Ubrique en 'MasterChef Celebrity' y también que será entrevistado por Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. El torero regresa a los platós de televisión y hay mucha expectación por lo que pueda decirle al presentador de televisión ya que siempre ha sido muy celoso de su vida privada y quizás haya llegado el momento de hablar de temas por los que siempre ha guardado silencio.

En este contexto, Europa Press ha podido hablar con Belén Esteban y nos ha confesado que está "súper contenta que la gente trabaje, súper contenta" y más todavía "si tienes los hijos que tienes" porque "hay que mantener a todos los hijos, pero sobre todo, mantenerlos a todos por igual, entones yo estoy muy contenta".

La colaboradora de televisión deja claro que "como hay cuatro hijos, a los cuatro se les debe mantener igual ¿no?" y vuelve a dejar claro que "estoy tan feliz, tan bien, tan contenta, que le deseo a todo el mundo que le vaya bien la vida".

De este modo, una vez más, Belén no puede evitar implicar a la persona que más quiere en su vida, aunque puntualiza que "no voy a hablar más porque sabes que lo que más quiero no quiere y lo hago por ella él no sabe la suerte que tiene de que no lo haga, cada uno sabemos lo que hay, las familias también saben lo que hay".

La de Paracuellos zanjaba el tema asegurando que "ahora me pondrán verde pero me da exactamente igual porque yo tengo lo más grande de mi vida y de eso disfruto yo y bien orgullosa que estoy él se lo pierde".

Por otro lado, Belén quiso opinar sobre la entrevista que Yulen Pereira dio el pasado viernes en televisión, asegurando que "de Yulen no tengo nada que decir, mi amiga es Anabel, la quiero con locura y siempre estaré ahí para ella para lo que le haga falta por lo visto quiere dar la entrada para un piso, entonces no lo veo mal, no digo que se esté aprovechando, no voy a ver la entrevista porque voy a estar aquí, yo a Yulen no le deseo nada malo ni nada lo único que le deseo es que se muy feliz".

Belén se mostraba de lo más sincera y nos exponía que "siempre he visto a Yulen muy pendiente de Anabel, me ha sorprendido mucho al entrevista que dio yo creo que dijo algún titular que no estaba bien". Lo más importante para ella es que su amiga está feliz y opina sobre la amistad de esta con el fisioterapeuta: "la verdad que es muy guapo, le conozco por vídeo llamada y es muy majo".