Belén Esteban, con un sabor agridulce, celebra su segundo aniversario de boda

MADRID, 22 (CHANCE)

En uno de los momentos más dulces de su matrimonio, Belén Esteban y Miguel celebran hoy su segundo aniversario de boda. Con la fecha del 22 de junio marcada en su calendario y en su corazón, la colaboradora de televisión ha logrado encontrar al lado de Miguel la estabilidad emocional y personal que buscada desde hace años y que ha ido consolidando cada día más al lado del conductor de ambulancias.Aunque este año no será del todo alegre para la 'princesa del pueblo' debido al complicado momento que vive su íntima amiga Mila Ximénez, probablemente Belén logrará sacar un hueco en su agenda para poder celebrar junto a su marido estos dos años de casados donde han compartido momentos muy buenos y no tan buenos."Hoy hace un año de nuestra boda. Me casaría mil veces más contigo, fue un día muy especial que nunca olvidaré con nuestras familias y amigos. TE QUIERO MUCHO" escribía Belén Esteban en su cuenta de Instagram justo hace un año cuando celebraba su primer aniversario.Como ella misma ha confesado, aún le queda un sueño por cumplir al lado de su marido, aumentar la familia para terminar de culminar la felicidad de la que disfruta desde que el amor de Miguel llegó a su vida. ¡¡ Felicidades pareja!!