Belén Esteban apoya a Anabel Pantoja y a su decisión de no suspender su boda

MADRID, 29 (CHANCE)

La boda de Anabel Pantoja era el gran evento de este mes para ella y toda su familia, pero sin duda la muerte de Doña Ana, su abuela paterna ha trastocado todos sus planes y ahora la colaboradora de 'Sálvame Diario' se encuentra aterrizando en la península para arropar a su tía en estos momentos.

Aún así la boda continua y la celebración de este enlace matrimonial tendrá lugar este viernes. Así lo han confirmado diversos medios de comunicación y la propia Belén Esteban, que ha entrado en directo en su programa para confesar su conversación con Anabel Pantoja: "Yo mañana me voy a La Graciosa, sí me voy".

Jorge Javier Vázquez le preguntaba a su amiga cómo había sido la toma de decisión parte de Anabel Pantoja y esta ha asegurado que: "Tampoco sé lo que puedo decir y lo que no, yo sé que me voy a La Graciosa. Cuando han pasado las cosas... a lo primero no sabíamos si era verdad o no, ya luego se ha confirmado... yo he hablado con Anabel, con Raquel, con Irene Rosales, yo me voy mañana a La Graciosa".

Eso sí, la Esteban ha dejado claro que apoya a su amiga: "Yo te voy a ser sincera, a lo mejor la gente puede pensar que se va a casar la nieta después de haberse muerto la abuela. No voy a decir lo que ha hablado con Anabel, pero entiendo que se case. Yo no soy nadie para decirle que no se case, yo la he escuchado".

Belén ha querido dejar claro que esa decisión es algo muy personal: "Si tu te casas en un Madrid, un Sevilla... yo no sé lo que haría, eso es una cosa muy personal de los novios y yo lo voy a respetar siempre, habrá gente que lo vea bien y otra mal. Yo voy a estar acompañando a mi amiga Anabel Pantoja y a su marido, Omar".

La colaboradora del programa ha querido aplaudir también la decisión de Kiko Rivera de acudir a Cantora para reencontrarse con su madre: "Por supuesto, a mi me parece de diez que Kiko Rivera también haya ido. Cuando yo he hablado con ella estaba mal. Si se casa van a opinar, si no se casa, también van a opinar".