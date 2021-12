Belarra pide perdón a mujeres con discapacidad víctimas de esterilizaciones

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido perdón, en nombre del Gobierno, a las mujeres con discapacidad víctimas de esterilizaciones forzadas, una práctica prohibida desde hace un año pero que "se ha permitido durante demasiado tiempo".

Ante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la ministra de Derechos Sociales junto a la de Igualdad, Irene Montero, han hecho un reconocimiento público a las mujeres con discapacidad que fueron esterilizadas sin su consentimiento, y este viernes lo hará el Consejo de Ministros a través de una declaración institucional lamentando esta "gravísima vulneración de los derechos humanos".

"Quiero que mis palabras sean lo más claras posibles: en mi nombre y en nombre del Gobierno de España quiero pediros perdón. Nunca debió vulnerarse de esta manera el derecho de las mujeres con discapacidad a decidir sobre sus propios cuerpos, ni debimos tardar tanto tiempo en prohibir esta práctica", ha aseverado Belarra a las mujeres con discapacidad presentes en el acto celebrado en la sede del ministerio.

Pero este reconocimiento institucional y público "a todas aquellas personas que durante mucho tiempo han sido olvidadas" no tiene sentido, ha añadido, "si no va acompañado de un compromiso para cambiar esta situación" y para que sus derechos, como cuidados de calidad o accesibilidad universal, "no sean papel mojado".

"Nuestro país no va a volver a tolerar que los derechos y la voluntad de las mujeres y niñas con discapacidad sean ignorados, olvidados y vulnerados", ha señalado Belarra. "Las administraciones públicas vamos a estar de su lado, con mirada feminista, con sororidad y con cariño".

La responsable de Derechos Sociales se ha dirigido también las familias, a las que ha ofrecido apoyo y más recursos en el acompañamiento de sus hijos, consciente de que "no lo tienen fácil".

Además, Belarra ha apelado a las Cortes la urgencia de aprobar la reforma de la Constitución para eliminar términos ofensivos como "disminuidos" e incorporar un enfoque de derechos más exigente.

"Me gustaría que esta reforma encontrara el mismo respaldo que la que acabó con las esterilizaciones forzosas; el consenso parlamentario es un deber de Estado", ha concluido.