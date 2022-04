Belarra pide a los jóvenes ayuda para combartir el fascismo en redes y medios

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha reclamado a los jóvenes su colaboración para combatir el fascismo "normalizado" en ámbitos políticos, redes sociales y medios de comunicación, y llevar con su lenguaje un discurso democrático a su entorno.

Belarra ha presentado la nueva convocatoria de la "Ruta al Exilio", un viaje formativo promovido por el Observatorio Europeo de Memorias y el Instituto de la Juventud de España, en el que participan jóvenes de 16 y 17 años, recorriendo lugares y espacios relacionados con el exilio que sufrieron muchos españoles tras la Guerra Civil.

La iniciativa entiende la memoria democrática como una oportunidad para acrecentar el interés y la comprensión por la historia reciente española entre adolescentes. "Esa historia que no se aprende en los institutos, porque no da tiempo, y que solo a algunos nos cuentan las familias", ha explicado María Teresa Pérez, directora del Injuve, en un acto al que han asistido los participantes de la primera edición en 2021.

"Sabéis que en las redes sociales y en los medios de comunicación cada vez hay más normalización del fascismo, está presente en la vida política y en muchos medios y redes; os necesitamos para hablar a vuestra generación, con vuestro lenguaje y vuestra forma de hablar, quizá a los mayores no nos escuchen, pero sí a vosotros, con vuestros códigos. Tenéis una tarea fundamental", ha asegurado Belarra.

La ministra ha expresado el compromiso del Gobierno con la memoria democrática: "Empujaremos con todas nuestras fuerzas esa ley, que llega demasiado tarde y que necesitamos que cumpla con las deudas más profundas que hay en nuestro país".

"Pensar que no puede volver a pasar y que con el tiempo se taparán las heridas, es un error; lo que no se cura, seguirá sangrando y esas heridas permanecen en los silencios de la familias, en lo que no se cuenta o se hace a medias, en la tristeza de historias perdidas y que nuestros abuelos no quisieron contar.

Durante su intervención, Belarra ha reconocido a estos jóvenes, que han mostrado en el acto los proyectos literarios, musicales o audiovisuales que han realizado tras participar en "Ruta al Exilio" el año pasado, que ha sido el más emocionante que ha vivido como ministra, porque demuestra que siguen involucrados en la memoria democrática de España. "Hablar de pasado, es hablar de futuro", ha aseverado.

La ministra ha expresado su solidaridad a los pueblos que sufren el exilio por las guerras, como el ucraniano o el sirio, y ha deseado que ningún español ni persona que viva en nuestro país tenga que volver nunca a sufrirlo. "Espero que podamos construir un país ancho y amplio, en el que todos quepamos con nuestros derechos garantizados".