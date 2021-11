Belarra cree que sería bueno que Aragón "pudiera tener cuanto antes una ley de lucha contra el cambio climático"

Subraya el trabajo de esta comunidad autónoma en ciencia e innovación para la lucha contra la emergencia climática

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado, en Zaragoza, que sería "la mejor de las noticias que Aragón pudiera tener, cuanto antes, una ley de lucha contra el cambio climático".

A su entender, "no podemos perder más tiempo" y "si algo está quedando claro y está viviendo la ciudadanía es que llegamos tarde a la lucha contra la emergencia climática". Hay que hacer "lo que nos reclama la juventud, gente como Greta Thunberg, basta ya de palabrería, de grandes discursos, hay que pasar a los hechos", ha sostenido Belarra.

La ministra ha añadido que en la semana que se celebra la Cumbre sobre el cambio climático de Naciones Unidas (COP26), en la ciudad escocesa de Glasgow, "es un buen momento para que España renueve y mejora su ambición en la reducción de emisiones de gastos de efecto invernadero".

Belarra ha dicho que es algo que estaba previsto "en la ley de cambio climático que aprobamos" y "este momento es el mejor para que España aumente sus objetivos y sean más ambiciosos" para llegar a lo que está fijando Europa.

La ministra se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de visitar el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) y los proyectos de investigación e innovación en los que trabaja este centro para tratar de mitigar la crisis climática, acompañada de la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz.

Belarra ha subrayado "el magnífico trabajo que está haciendo Maru Díaz como consejera para colocar a esta tierra de manera puntera en la innovación en la lucha contra la emergencia climática y también en la ciencia".

Asimismo, ha considerado que hay que apostar por centros como ITAINNOVA, "donde la innovación y la lucha contra la emergencia climática y ecológica se dan la mano", "es un buen momento para poner el foco en buenos ejemplos y prácticos como éste".

PLANETA FINITO

La ministra ha conocido en Zaragoza proyectos para reciclar mascarillas quirúrgicas y FPP2 y usar el material resultante para fabricar peines, así como para recuperar césped artificial y para el suprareciclaje de residuos urbanos destinados a elaborar productos biológicos de alto valor.

Belarra ha opinado que estos proyectos son "el mejor ejemplo de que se puede apostar por la economía circular, por el reciclaje y por no seguir consumiendo recursos naturales que no tenemos" porque el Planeta es "finito" y, sin embargo, "estamos haciendo uso de él como si los recursos fueran ilimitados y no lo son".

Por su parte, la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, ha destacado "el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno de Aragón para aunar la investigación y la ciencia al servicio de la lucha contra el cambio climático, en unas instalaciones públicas, en esa alianza entre investigación, tecnología y transferencia del conocimiento".

Ha enfatizado que la labor de este centro público es una demostración del "compromiso" del Ejecutivo "para utilizar la ciencia como herramienta para luchar contra con cambio climático".

TRABAJO DE ITAINNOVA

ITAINNOVA es un centro adscrito al Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno autonómico que, además de trabajar en la descarbonización de la industria o del transporte, ha implantado soluciones que suponen avanzar hacia una economía circular en la que los materiales formen parte de un circuito cerrado en que se fabrica, se recicla, se transforma y se vuelve a generar útiles.

En esa línea de trabajo, ha sido pionero en desarrollar una técnica eficaz para reciclar las mascarillas quirúrgicas y FFP2, que son altamente contaminantes ya que pueden tardar hasta 400 años en descomponerse, proyecto que ha conocido este viernes la ministra Belarra.

Tras una primera explicación de la directora de ITAINNOVA, Esther Borao, sobre su plan estratégico, Belarra ha visitado el laboratorio químico, donde la doctora e investigadora del equipo de Materiales y Componentes, Cristina Crespo, ha mostrado el proceso de reciclaje de mascarillas para la obtención de material polimérico con el que ya se está fabricando peines, dándoles así una nueva vida y reduciendo residuos.

Conocido como 'Wasamask', evita la separación y clasificación de los distintos tipos de plástico presentes en las mascarillas, que dificultaban y encarecían el reciclado. Para la investigación inicial, se han usado las mascarillas utilizadas por los propios trabajadores del centro.

Una vez desinfectadas, se sometieron al triturado conjunto para obtener un material en formato escamas. Después, mediante extrusión y posterior inyección en moldes, se obtuvieron piezas con geometría definida, cuyas propiedades fueron testadas con éxito.

Ya se ha llegado a un acuerdo con una empresa para la comercialización de peines, que se han expuesto durante la visita, pero las posibilidades que se abren van mucho más allá, de tal forma que a partir de este material, de primera necesidad actualmente, puedan producirse otros objetos de uso cotidiano y contribuir a disminuir la contaminación asociada a la pandemia del coronavirus.

CÉSPED ARTIFICIAL

Investigadores de ITAINNOVA han compartido también con la ministra los resultados de 'Hydrocesped' y 'Ecososped', como apuesta por la economía circular y el desarrollo de nuevos materiales ecosostenibles, proyectos para la recuperación al cien por cien de las alfombras de césped artificial que se utilizan en campos de fútbol o pádel y que antiguamente se enviaban directamente al vertedero con un alto impacto ambiental.

Ambos persiguen también reducir el consumo de agua en el mantenimiento de este tipo de césped, cada vez más utilizado, gracias a la mejora de las cualidades del material, que permite retener en mayor medida humedad y temperatura.

Otro de los programas de I+D+i de ITAINNOVA para contribuir a la neutralidad climática es 'ValueWaste', que también ha podido conocer Belarra, y que propone un enfoque integrado en el suprareciclaje o reutilización creativa de los residuos urbanos para la elaboración de productos biológicos de alto valor.

Se trata de un proyecto H2020 que aspira a desarrollar la primera solución completa que se puede replicar en toda Europa para revalorizar plenamente los biorresiduos, según ha expuesto el investigador Salvador Izquierdo.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Este instituto es también un centro referente en la compatibilidad electromagnética y dispone en sus instalaciones de una cámara semianecoica --hay cuatro en España--, en la que ha terminado la visita, y donde se realizan ensayos de aparatos y componentes eléctricos, con el fin de que sean compatibles y no causen daños ni a las personas, ni creen problemas de interferencias.

El doctor ingeniero Fernando Arteche ha comentado algunos de los experimentos que allí se llevan a cabo y ha puesto el foco en cómo en la tecnología de sistemas eléctricos es esencial seguir avanzando en la optimización energética a través de la electrificación de componentes, sistemas y el uso de energías renovables y sistemas de almacenamiento.

Arteche ha precisado que la cámara semianecoica "te aísla de todas las ondas electromagnéticas" y de las interferencias que se dan en el ambiente, evitando las "distorsiones", posibilitando mediciones puras de equipos, ámbito en el que trabaja con frecuencia con el sector de la automoción. También colaboran en el diseño de detectores de física de partículas con el laboratorio del CERN --Organización Europea para la Investigación Nuclear-- de Ginebra.