Belarra augura la futura ley de protección animal que será la "clave de bóveda" para poner fin a la crueldad

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha presentado este miércoles el proyecto de ley de Protección Animal y Bienestar Animal que asegura que será "la clave de bóveda" a partir de la cual se seguirá construyendo la protección de los animales y permitirá poner fin a la crueldad contra estos.

Con motivo de la celebración del Día de los Animales, en el que se ha entregado la primera edición de los Premios de Bienestar Animal, la ministra ha defendido la existencia de una "sensibilidad muy importante" hacia los animales y su bienestar en la sociedad que los protege como "miembros de sus familias" pero que al mismo tiempo "se escandalizaría si supiera" algunas condiciones "violentas y aberrantes" en las que viven y afrontan muchos animales en España.

Por ello, considera que el proyecto de ley llega para saldar esa deuda con los animales, para acabar con esas aberraciones y para trabajar por una sociedad mejor que no será tolerante con la violencia.

"Evitar el daño a otros seres vivos es blindar de no ser indiferentes al dolor ajeno. Tratar bien a los animales nos hace mejores personas. Vamos a establecer algo tan básico en nuestro país como garantizar el bienestar animal", ha asegurado.

En ese contexto, Belarra ha agradecido a su predecesor en el cargo, Pablo Iglesias su "visión" para crear la Dirección General de Derechos de los Animales por primera vez. "Si hay alguien que tiene un compromiso inequívoco con los derechos de los animales en este país es él y sin su impulso nunca habríamos tenido esta dirección general", ha sentenciado.

Para Belarra, la agenda social y la animal tienen una interrelación "profunda" y por ello ha vaticinado que esta ley, una vez aprobada, va a ser "capital en esta legislatura". La ministra ha agradecido la participación de los líderes de opinión y las asociaciones en el proyecto del texto normativo que supondrá que "ningún" animal de compañía sano pueda ser sacrificado, que logrará el objetivo de cero sacrificio y cero abandono; que prohibirá prácticas como las peleas de gallos, el tiro al pichón o al tubo a nivel estatal; que regula la cría de animales y prohíbe las tiendas y los circos con animales y que protege las colonias felinas, entre otros aspectos.

"Esta ley va a ser la clave de bóveda a partir de la cual seguir construyendo la protección de los animales", ha insistido y que permitirá a una sociedad avanzada poner fin a "situaciones crueles" y supone un avance "con paso firme" en esta materia al que "nada se va a poder oponer".

A continuación, el director general de Derechos de los Animales, Sergio García, ha definido este día como "muy especial" porque se consigue un marco normativo que hará a los españoles sentirse orgullosos sobre el trato que dan a los animales.

"No lo ponemos en marcha desde un ministerio, es la sociedad española que establece que este es el momento de dejar atrás el sacrifico y el maltrato de los animales de nuestro país. Más de un año con colectivos y profesionales para elaborar esta ambiciosa ley por la que nuestra sociedad lleva reivindicando décadas y que ahora pone una fecha, 6 de octubre de 2021", ha defendido.

Para García, la normativa supondrá un "antes y un después" porque ya no se matará a animales abandonados y situará a España en "la vanguardia" de los países del entorno en materia de derechos de los animales.

En el acto ha participado también el presidente de la Asociación Nacional de Defensa de los Animales, Alberto Díez, que ha elogiado que en España se ha hecho "mucho y bueno" por la defensa y el bienestar animal pero ha calificado este día de "momento histórico" porque no es la primera vez que se intentaba sacar adelante una ley en esta materia con "algunos textos que no estaban mal pero que por circunstancias no han ido adelante".

"Era una asignatura pendiente. El respeto por los animales no tiene un color ni es propiedad de una persona, Ministerio, partido político, ideología o entidad social. Este es un proyecto de todos, un proyecto legislativo que una sociedad genera", ha manifestado.

Por su parte, la abogada de la Federación de Protectoras, Arancha Sanz, ha pedido que para llegar al abandono cero, además de concienciación, se endurezca la ley y se pongan medios para aplicarla para evitar una situación "alarmante".

Mientras, la presidenta de Anfada, Carla Cornellá, ha dicho que este es un día "extremadamente importante" porque España está "a la cabeza de Europa en maltrato de todo tipo de animales" y es "una prioridad ponerle freno". "Echamos en falta algunas prohibiciones en la ley, pero a grandes rasgos es muy valiente. Deseo que todas las entidades hagamos frente para defender esta ley porque vendrán momentos muy difíciles", ha insistido.

Durante el acto se ha entregado la primera edición de los Premios a la Defensa de los Animales. En su categoría internacional, el reconocimiento ha sido otorgado a la Patrulla Leona-Kenia, una patrulla de mujeres que vela en ese país por la conservación de la fauna silvestre; en la categoría nacional, a la Fundación Ochotumbao. El reconocimiento especial ha recaído en los gestores y cuidadores de colonias felinas en la persona de Josefina Gutiérrez.