'BBVA Momentum' arranca su nueva edición con 160 emprendedores sociales de Colombia, EE.UU, México y Turquía

La entidad bancaria BBVA ha iniciado la nueva edición del programa de apoyo al emprendimiento social 'BBVA Momentum', que tiene como fin apoyar a 160 emprendedores sociales de Colombia, Estados Unidos, México y Turquía durante 2019 para impulsar el crecimiento de sus empresas, que deben ofrecer soluciones a diferentes problemas sociales y medioambientales.

En este sentido, entre los requisitos que pide el programa a los candidatos se encuentra que la empresa interesada debe estar en fase de crecimiento, debe tener una antigüedad de dos años y tener una plantilla de dos o más empleados, según ha informado la entidad en un comunicado.

Asimismo, los emprendedores deben operar en alguno de los países que entran en la convocatoria, que en esta edición son Colombia, Estados Unidos (Alabama, Arizona, California, Texas, Florida y Nuevo México), México y Turquía, así como tener un impacto social probado, no necesariamente en los países de origen.

El programa, cuyo registro de candidaturas finaliza el 22 de abril, ofrece como apoyo un programa de formación 'blended' de 18 semanas de duración, en el que se combinan sesiones online y clases presenciales; un programa de 'mentoring' en el que un grupo de expertos de BBVA ayuda a los emprendedores a aportar una visión estratégica al plan de crecimiento; y acceso al ecosistema de 'BBVA Momentum', formado por emprendedores, clientes e inversores.

Asimismo, estas ayudas también impulsan una colaboración estratégica para dar visibilidad a las empresas participantes, así como acceso a financiación

Dentro del programa de formación, creado por Corporate Learning Alliace (CLA) y cuya duración es de 60 horas, los participantes tendrán una parte de formación online de 16 horas que se ajusta a los horarios del emprendedor y en el que se tratan temas como el papel de la tecnología y la innovación, modelos de negocio y medición del impacto.

Las clases se ofrecen a través de videoconferencias, sesiones asíncronas y llamadas 'dynamic 360', la principal novedad de esta edición.

La formación presencial tiene una duración de dos días y se imparten en los centros de formación que colaboran con 'BBVA Momentum' en cada país, como MET Colombia, The McCombs School of Business en University of Texas (EE.UU), Impact Hub (Turquía)y EGADE Business School (México).

En estas sesiones se imparte contenido sobre liderazgo y gestión de equipos, herramientas tecnológicas, comunicación y gestión de los accionistas, así como toma de decisiones y habilidades comunicativas, entre otros.

Por otra parte, el acompañamiento estratégico se ofrece a través de dos figuras esenciales, como Mentores, que acompañan y asesoran al emprendedor en la realización del plan de crecimiento, y Especialistas, que tienen la labor de resolver dudas en diferentes materias en un plazo de 48 horas.

A nivel de financiación, BBVA no se compromete a financiar a las empresas participantes, sino que actúa como un agente intermedio para ponerlas en contacto con posibles inversores.