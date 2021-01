Barcelona pide a Endesa "compensaciones de oficio" por los cortes de suministro

Endesa: la red en Cataluña tiene inspecciones periódicas y está bien "dimensionada"

El concejal de Emergencia Climática y Transición Energética de Barcelona, Eloi Badia, ha pedido este martes a Endesa "compensaciones de oficio" a los usuarios afectados por los cortes en el suministro eléctrico a raíz del temporal.

En una rueda de prensa, Badia ha asegurado que los vecinos afectados tienen derecho a reclamar porque la compañía "no ha garantizado el servicio", y que el consistorio estudia tomar acciones legales.

Ha explicado que ya han pedido dos reuniones de urgencia a la empresa sobre la situación de la infraestructura en los distritos de Nou Barris y Ciutat Vella, y que han pedido elevarlo a una mesa de ciudad, y no descartan que esta mesa sea con otros municipios afectados.

"Desde el Ayuntamiento no sabemos el volumen de hogares afectados. Si no se llega a los 15.000 hogares no se nos informa. El consistorio debe poder acceder a esta información para ayudar en este tipo de situaciones", ha defendido.

Badia ha insistido en que los cortes de suministro se deben en su mayoría a "problemas de dimensionamiento" de la red, y que en distritos como Nou Barris hace años que piden el soterramiento de líneas y transformadores.

La alcaldesa Ada Colau ha pedido este mismo martes por carta al presidente de Endesa, Juan Sánchez-Calero; al conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, y a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una resolución "urgente" de la situación.

Fuentes de Endesa han explicado a Europa Press que la red eléctrica de Cataluña se encuentra en "buen estado y dimensionada" para cubrir la demanda de los clientes.

Han añadido que se realizan "actuaciones periódicas de inspección, mantenimiento y revisión de la red eléctrica de acuerdo con la normativa establecida".