Barbacid sobre la actuación del Ministerio de Ciencia: "Los fondos en investigación siguen siendo limitados"

El investigador considera que la situación de la investigación en cáncer en España es "extremadamente preocupante"

El doctor Mariano Barbacid, AXA-CNIO Professor of Molecular Oncology del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha advertido de que la situación de la investigación en cáncer en España es "extremadamente preocupante". El investigador ha criticado que los fondos "siguen siendo tan limitados como hace dos años", pese a la creación del Ministerio de Ciencia.

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer - World Cancer Research Day (WCRD) 2020, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha organizado unos 'Diálogos AECC' para debatir sobre cómo está afectando la pandemia provocada por el coronavirus a la investigación en cáncer. Prestigiosos investigadores como Barbacid o Josep Tabernero han analizado las consecuencias que puede tener para el entorno científico y para el paciente la paralización de la investigación en cáncer.

"Aunque nadie parece tomárselo en serio, la investigación en ciencia ha sufrido unos recortes bestiales. Teníamos esperanza en que con la creación del Ministerio de Ciencia iba a revertirse, pero la verdad es que no ha pasado absolutamente nada. Los fondos siguen siendo tan limitados como hace dos años. La frustración es que, ahora que está, las cosas no han cambiado", ha denunciado Barbacid, quien ha apuntado que el principal reto ahora mismo en investigación "no es la pandemia sino la falta de recursos".

Según el investigador, el COVID-19 "está afectando relativamente poco" a la investigación en cáncer en comparación con otros sectores. "En este momento, por las restricciones, la mitad de los investigadores va por la mañana y la otra en turno de tarde, con jornadas de seis horas. La productividad va a verse un poco disminuida pero, por lo menos, la investigación sigue", ha señalado.

A continuación, Barbacid ha vuelto a insistir en que "el reto es la falta de financiación", no el COVID-19. "Por ejemplo, muchos préstamos se siguen devolviendo porque no se utilizan. Pedimos que todo el dinero que no se utilice en préstamos vaya a subvenciones, y tampoco nos hacen caso. La situación actual en investigación en cáncer es extremadamente preocupante", ha alertado.

Como ejemplo, Barbacid ha criticado que todavía no se han otorgado becas de personal investigación que "debían haber empezado a funcionar en enero de 2019". "Retrasarse más de un año y medio en la concesión de becas es inaudito", ha afirmado.

Además, ha añadido que la media de financiación de un proyecto de investigación en España son 41.000 euros anuales. "Es absolutamente inaceptable para un país que pretende estar en el primer mundo. Si nuestros líderes no entienden que para cambiar el modelo productivo hay que invertir más en investigación, España está condenada a no ser un país del primer mundo", ha argumentado.

RETORNO DE TALENTO Y FALTA DE UN PLAN DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER

Entre otros asuntos, Barbacid considera importante fomentar el retorno de investigadores españoles en el extranjero. "Es bueno que vayan a aprender donde está el centro de la investigación. Pero el problema es volver en unas condiciones que no representen un parón", ha sostenido Barbacid, quien ha narrado que algunos investigadores sufren un "parón de dos años" en investigación al volver a España porque tienen que gestionar la obtención de financiación.

En este sentido, Belén Pastor, investigadora en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), ha narrado su situación: "Los jóvenes que queremos introducirnos en la ciencia no lo tenemos nada fácil, tenemos que pensar en otros países. Gracias a la AECC he conseguido una ayuda para continuar con mi tesis, pero no tenemos financiación para el proyecto, por lo que no podemos continuar investigando".

El doctor Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Vall d'Hebron, ha agregado que otro de los problemas de la ciencia en España es que no existe un Plan de Investigación en Cáncer, lo que, a su juicio, es "extremadamente preocupante". "Hay una Estrategia Nacional, pero la diferencia con un Plan es que no tiene financiación asignada. La incidencia del cáncer va a aumentar en los próximos años, pero comparado con el resto de Europa estamos extremadamente mal", ha lamentado.

Al respecto, Barbacid ha resaltado que "por supuesto" es "necesario" un Plan Nacional de Investigación en Cáncer. "Pero que no sea más burocracia, sino más financiación", ha puntualizado. La directora general Fundación Científica de la AECC, Isabel Orbe, ha comentado que España "tiene que apostar más por el I+D+I para poder ser competitivos en Europa". "Los investigadores tienen que tener un entorno adecuado para poder realizar su trabajo y esto solo se consigue con un Plan Nacional de Investigación en Cáncer que incluya fondos y una estrategia clara", ha apostillado.

La directora de Investigación Biomédica de la AECC, Marta Pujol, ha indicado que "el primer resto es duplicar la inversión" y también "apostar por la investigación clínica independiente", ya que el 80 por ciento está impulsada por compañías farmacéuticas y apenas el 20 por ciento por hospitales.

Tabernero ha alertado de que el cáncer "también es una pandemia con números muy preocupantes". "El hecho de que podamos avanzar depende únicamente de que se financie más investigación. Si no se financia a nivel de cada país la estructura para investigar, estamos en una posición muy débil", ha lamentado, insistiendo en que la inversión en Ciencia con respecto al PIB está "muy lejos" del 2 por ciento al que se habían comprometido Gobiernos anteriores y del 3 por ciento recomendado por la Unión Europea.