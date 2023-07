Barbacid: "La investigación en España se ha convertido en una maría, a nadie le importa"

El bioquímico e investigador español Mariano Barbacid, Premio Ramón y Cajal 2022, ha lamentado este miércoles el pésimo momento que atraviesa la investigación biomédica en España, que en los últimos 15 años "se ha convertido en lo que en el colegio llamábamos una maría, a nadie le importa".

Barbacid, que ha participado en el curso Prensa y Poder que durante esta semana se desarrolla en Ciudad de la Educación-San Gabriel, en La Aguilera (Burgos), ha señalado que si compara el dinero que tiene ahora para investigar con el que tenía en 2008 y 2009, puede comprobarse cómo se ha reducido prácticamente a la mitad.

"Que un país que quiere estar entre los principales del mundo por nuestra historia y por nuestro futuro haya desperdiciado 15 años de investigación biomédica es muy triste. Como español, la verdad, no puedo ser optimista", ha valorado.

El descubridor del oncogen trak ha reconocido que los años del Gobierno de Mariano Rajoy fueron muy negativos, ya que se eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se incluyó dentro del de Economía, a pesar de que no tenía nada que ver con esa cartera.

El resultado fue que durante años se pidiera dinero para investigar de forma infructuosa y entre 2008 y 2016 la financiación para la investigación se redujera a la mitad.

Una situación que no ha mejorado demasiado con la llegada al poder de Pedro Sánchez ya que, aunque en las comparecencias públicas de los miembros del Gobierno se asegura que se ha doblado el dinero que se destina a investigación, en realidad este incremento ha sido de apenas un 9%, según los cálculos de Barbacid.

De forma más pormenorizada, ha explicado que su laboratorio tiene un presupuesto anual de 700.000 euros. De ese montante, el Ministerio aporta algo más de una cuarta parte, en torno a 150.000 euros.

Pese a eso, ha considerado que está entre la aristocracia de este campo, ya que de media la aportación económica pública a grupos de investigación es de 50.000 euros.

Ya en el turno de preguntas del público, y en respuesta a un participante, ha ampliado el análisis y ha destacado cómo en España, en este momento, se dedica a la investigación en torno al 0,5% del Producto Interior Bruto, cuando en Europa esa cantidad sube hasta el 2%.

En la recién aprobada Ley de Ciencia se contempla que en 2030 este gasto se elevará hasta el 1,25%, pero siempre que se den las circunstancias adecuadas.

El creador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha considerado que uno de los principales problemas es que en este país no hay cultura científica y no se valora la ciencia, como evidencia en su opinión que la investigación no ocupa tiempo en el debate político.

"Me gusta decir que no es que los países más ricos sean los que más invierten en ciencia o en investigación, sino que son los que más han invertido en investigación y ciencia los que ahora son los más ricos. Si queremos que el futuro de España esté basado en operaciones de servicio, que son muy dignas, pero no es lo que da fortaleza, independencia, riqueza al fin y al cabo", ha remarcado.