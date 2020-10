Barbacid cree que el Ministerio de Ciencia "no ha servido para nada" y pide más recursos para la investigación biomédica

El profesor de Oncología Molecular y exdirector del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Mariano Barbacid, ha señalado que la creación del Ministerio de Ciencia "no ha servido para nada", por lo que insistido en la necesidad de que en España se aumenten los recursos y la inversión para la investigación biomédica.

Barbacid se ha pronunciado así en la jornada 'El papel de la industria farmacéutica en la recuperación económica', organizada por Farmaindustria, con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), y en la que han participado el expresidente del Cercle d'Economía y catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, Antón Costas, y el subdirector general de Farmaindustria, Javier Urzay.

"En España hacen falta más recursos, más recursos y más recursos", ha enfatizado el investigador, para avisar de que mientras España no aumente la inversión en investigación ésta no podrá ser "competitiva" y ha lamenta que se está "muchísimo peor" que hace 12 años. "Tenemos una base importante de buenos investigadores, y de otros que se han ido fuera, por lo que el factor humano no es el problema, sino que el problema es la falta de recursos y la gestión de los mismos", ha añadido.

Del mismo modo se ha pronunciado el profesor Costas, quien además ha asegurado que si, a través de los fondos europeos, en los próximos siete años España pudiera incorporar de forma estable a unos 2.500 científicos, en un sistema "bien articulado" de ciencia, el país daría un salto "espectacular".

Ahora bien, ha apostillado que para aumentar los recursos, especialmente en la investigación, no se puede hacer de lo que "se saque a otros", sino que este incremento tiene que venir de los presupuestos de ingresos públicos.

Asimismo, el subdirector general de Farmaindustria, quien ha insistido también en la necesidad de invertir más en investigación, ha aludido a una de las principales enseñanzas que ha dejado la pandemia del coronavirus: "no hay economía sin salud, no hay salud sin medicamentos, no hay medicamentos sin investigación".

No obstante, en este punto, Barbacid ha destacado los esfuerzos que se están realizando para conseguir una vacuna contra el Covid-19. "El hecho de que en unos meses ya haya vacunas en fase 3 es algo que si nos lo hubieran dicho hace cinco años hubiéramos asegurado que es imposible, y esto es un ejemplo de cómo se ha movilizado la investigación científica y la industria farmacéutica y cómo se han compenetrado, y va a hacer historia dentro de lo que es la investigación científica y su inmediata aplicación a la salud", ha recalcado.

Estas declaraciones han sido corroboradas por Urzay, quien ha destacado la movilización "sin precedentes" de las capacidades públicas y privadas que ha producido como consecuencia de la crisis generada por el Covid-19.