Bankia apuesta por la formación de personas con discapacidad intelectual con el apoyo al proyecto 'FOCUS' de Down Madrid

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) ha recibido el apoyo de Bankia por un importe de 8.500 euros para el programa 'FOCUS', una iniciativa que ofrece formación para el empleo a personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual para que puedan continuar su formación una vez finalizada su etapa escolar.

'FOCUS' es una iniciativa de formación postobligatoria para personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que aúna un aprendizaje de competencias transversales con uno más especializado, centrado en la vocación y los intereses de los alumnos, para que adquieran competencias clave para su desarrollo integral.

Este programa ofrece cinco itinerarios formativos focalizados en las distintas áreas de interés: comercio, hostelería y turismo; arte, cultura y comunicación; medio ambiente; educación, deporte y salud; y tecnología, industria y artesanía.

En todos los itinerarios se prepara a los alumnos para su futuro, proporcionándoles una formación transversal en distintas áreas para que aprendan, entre otras cosas, cómo sacar el máximo partido a la tecnología o usar bien las redes sociales, la importancia del deporte y la alimentación equilibrada o el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales.

Además, integran cómo se trabaja en restaurantes, tiendas, museos, oficinas, etc. Es una formación teórica y práctica impartida por un equipo multidisciplinar que se complementa con foros impartidos por expertos y actividades fuera de las clases como desayunos solidarios en empresas, jornadas temáticas, etc.

Con esta iniciativa, Bankia muestra su compromiso para fomentar la formación de las personas con discapacidad intelectual. Este apoyo de la entidad bancaria servirá para que Down Madrid ponga en marcha acciones y medidas necesarias para intentar dar una respuesta al derecho de los jóvenes con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual para que puedan continuar su formación cuando hayan terminado su etapa escolar, según destaca en un comunicado.