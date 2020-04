Baleares podría llegar la próxima semana a un punto de "transmisión cero" del coronavirus, lo que no significaría sin embargo llegar a "los cero contagios".

Así lo ha explicado este miércoles el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, en su comparecencia para valorar los últimos datos de incidencia de la Covid-19 en Baleares.

Arranz ha subrayado que los datos de las últimas 24 horas (seis fallecidos, 31 positivos y 37 altas más) permiten hablar de una "dinámica estabilizada" de casos que podría facilitar que en Baleares se alcanzara la semana próxima la "transmisión cero".

El portavoz ha insistido en que esta transmisión cero no supone que no se registren contagios sino que podrían darse no tanto entre la población en general sino en lugares y escenarios concretos como centros sanitarios o residencias y que permitirían "un mayor control sobre la transmisión".

