Baleares pide a Sanidad un Consejo Interterritorial del SNS dedicado a los derechos de los profesionales y AP

La consejera de Salud de Baleares, Manuela García, ha informado que ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, un pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dedicado a los derechos de los profesionales sanitarios y a la situación de la Atención Primaria.

Así lo ha expresado García durante un desayuno Socio-Sanitario de Europa Press, en el que ha asegurado que tratar estos asuntos es "importante" debido al desconocimiento actual de los datos.

"Es fundamental saber la situación, ya que no hay unos datos, no hay un registro de profesionales a nivel general. No conocemos los datos de cuántos profesionales tenemos y son datos parcheados. Los últimos informes del ministerio son de nóminas, con lo cual , en muchas ocasiones, la base de datos se basa en la nómina de los profesionales sanitarios, lo que infravalora el déficit de médicos de familia", ha explicado.

En este sentido, la consejera ha señalado que este asunto "se merece un espacio" y ha asegurado que no conoce si "faltan o sobran médicos", así como en el caso de otros especialistas.

"Necesitamos un espacio, un estudio y un rigor científico porque de esto nos estamos jugando el futuro", ha afirmado García, al tiempo que ha comentado que por momento "no se ha hablado de nada" y no sabe cuándo se podría llevar a cabo el monográfico.

"IMPOSICIÓN" DE MASCARILLAS

La consejera ha anunciado que el recurso contencioso para pedir como medida cautelar la suspensión del uso obligatorio de la mascarilla en los centros asistenciales y no como recomendación, "está en vía de interponerse".

En este sentido, García ha recriminado a Sanidad que "no había necesidad de imponer la imposición", ya que los epidemiólogos del Govern "pensaban que no era necesario".

"Cuando tomas una decisión, tienes que basarla en la evidencia, en datos. Lo que ocurrió fue que la manera de consensuar en el CISNS fue totalmente alterada, por lo que parece que hay una pérdida de competencias", ha apuntado.

Por ello, García ha justificado que "hay una intromisión en las competencias de las comunidades autónomas", motivo por el que el Govern "ha emitido este recurso".

'AUTOBAJA'

En cuanto a la propuesta del Ministerio de Sanidad de la 'autobaja' médica debido a los picos de virus respiratorios, la consejera ha criticado que esta medida "no mejora la saturación" en los centro sanitarios.

Asimismo, García ha reprochado que decisiones como la 'autobaja' se deben estudiar con más tiempo. "No se puede llegar a una situación en la que media hora antes de empezar un CISNS te den un papel donde se habla de 'autobajas'", ha añadido.

De este modo, la consejera de Salud ha justificado que asuntos de este tipo tienen que ser consensuados "con muchos más agentes sociales que están incluidos dentro de ese proceso de 'autobajas'".