Baleares pide al juez ampliar pasaporte covid a restaurantes y bares de copas

(Actualiza la NA1110 con más información)

El Govern balear ha solicitado permiso a la Justicia para ampliar la exigencia del certificado covid que ya rige para discotecas y geriátricos en el acceso a restaurantes con más de 50 plazas de aforo, bares de copas y locales de celebraciones a partir de 50 participantes.

El Ejecutivo ha formulado esta petición al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), al que ha planteado además otros supuestos de ampliación del uso obligatorio del certificado de vacunación en función de grados de alerta sanitaria.

Actualmente las cuatro islas del archipiélago se encuentran en nivel de alerta sanitaria 1, con una incidencia acumulada en 14 días próxima a los 250 casos por 100.000 habitantes en el conjunto de la región.

En el nivel de alerta 2, la exigencia de certificado de vacunación se extendería a los alojamientos donde los usuarios comparten estancias, como albergues o refugios, y en el 3 se incluirían cines y espacios culturales donde se permita el consumo de bebida y comida, gimnasios y academias de baile.

El acuerdo aprobado este lunes por el Consell de Govern para ser sometido a la validación por parte del (TSJIB) entrará en vigor, si se autoriza, cuando se publique en el Boletín Oficial y hasta el 24 de enero del año próximo.

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, la indicado en rueda de prensa que el objetivo es que las nuevas condiciones de acceso con pasaporte covid entren en vigor este sábado, en el inicio del puente de la Constitución.

Para la obtención del certificado es preciso haberse vacunado con la pauta completa o haber estado contagiado de covid en los seis meses anteriores a la fecha del uso del documento o disponer de una prueba diagnóstica negativa realizada en los últimos tres días.

Negueruela, que no ha detallado cuáles son los criterios que determinarán los distintos niveles de alerta sanitaria, ha puesto el acento en que con las nuevas medidas se pretende dar mayor seguridad a los ciudadanos y a los empresarios sin afectar a su actividad.

La Conselleria de Salud, ha dicho el portavoz, está trabajando en una aplicación informática para que se pueda comprobar la veracidad de los pasaportes covid, ya que actualmente lo que se hace en las discotecas es solicitar en los accesos el documento, sin poder constatar si es auténtico.

El portavoz ha hecho un llamamiento a quienes no se han vacunado para que lo hagan, porque "no es cuestión de opinión o creencias", sino de "responsabilidad". "Está demostrado que la salida es la vacunación (...), no queremos hacer más restricciones", ha incidido.

También han comparecido para dar su apoyo a las nuevas medidas representantes de los sindicatos UGT y CCOO, y las patronales CAEB y PIMEM, a los que el Govern ha informado en una reunión de la Mesa de Diálogo Social.

Todos han coincidido en que el control de acceso mediante pasaporte covid en restaurantes y bares de copas facilita el mantenimiento de la actividad y el empleo en estos sectores y evita restricciones como las del año pasado.

El presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha detallado que son unos 2.500 los restaurantes que tendrán que controlar el acceso, por lo que ha pedido al Govern un protocolo claro sobre las obligaciones de los empresarios y trabajadores.

Negueruela ha eludido precisar cuáles son las sanciones establecidas por el incumplimiento de estas obligaciones, pero ha afirmado que serán los titulares de los negocios quienes deberán hacer frente a ellas.