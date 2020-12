Baleares.- El servicio de cirugía del Hospital Mateu Orfila publica en 2020 cinco artículos en revistas científicas

Tres revistas científicas se han hecho eco a lo largo de 2020 de hasta cinco publicaciones firmadas, en su totalidad o en calidad de colaboradores, por miembros del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Mateu Orfila, según ha explicado este lunes el Área de Salud de Menorca.

Se trata de dos casos clínicos publicados en la revista 'Annals of Mediterranean Surgery' y de tres estudios de carácter internacional editados en 'Journal of Clinic Oncology' y en 'British Journal of Surgery', en los que han participado profesionales del Servicio, dirigido por el doctor Fernando Alcaide.

"Estas publicaciones científicas en revistas de prestigio evidencian la integración de la investigación con la práctica clínica diaria en el Hospital Mateu Orfila y suponen un reconocimiento al trabajo de los profesionales del Servicio de Cirugía General", han señalado a través de un comunicado.

De periodicidad semestral, 'Annals of Mediterranean Surgery' es la publicación oficial de la Sociedad Balear de Cirugía desde 2018. En el volumen 3 recoge dos casos clínicos reportados por el Servicio de Cirugía General: el primero relata un caso de obstrucción intestinal y hernia interna tras un bypass gástrico laparoscópico, una complicación postoperatoria tardía que puede presentarse en la cirugía bariátrica; el segundo aborda el caso clínico de un paciente que tuvo que ser intervenido de urgencia porque presentaba una perforación gástrica intratorácica, una de las complicaciones más temidas tras la cirugía antirreflujo.

En el ámbito internacional, los profesionales del Servicio de Cirugía General han formado parte de tres estudios multicéntricos, en los que han participado hospitales de todo el mundo. El primero, publicado en 'Journal of Clinic Oncology', la revista de American Society of Clinical Oncology, intenta determinar si durante las primeras semanas de pandemia las vías quirúrgicas libres de COVID-19 se asociaron con tasas más bajas de complicaciones pulmonares postoperatorias en comparación con los hospitales que no tienen una vía definida. El estudio concluyó que deben establecerse vías quirúrgicas libres de COVID-19 para ofrecer cirugía de cáncer electiva segura durante los brotes. Más de cuatrocientos hospitales de cincuenta y cinco países participaron en este estudio.

La colaboración del Hospital Mateu Orfila con otros hospitales quedó reflejada en otras dos investigaciones, publicadas por 'British Journal of Surgery'. La primera, relacionada también con la COVID-19, trató de evaluar la asociación entre la prueba preoperatoria de SARS-CoV-2 y las complicaciones pulmonares postoperatorias en pacientes sometidos a cirugía electiva de cáncer.

El estudio concluyó que la prueba preoperatoria a partir de exudado nasofaríngeo fue beneficiosa antes de una cirugía mayor y en áreas de riesgo alto de infección por el SARS-CoV-2. Esta misma publicación recoge la participación del Servicio de Cirugía General en un estudio sobre la seguridad del alta hospitalaria antes del retorno de la función intestinal tras una intervención quirúrgica colorrectal. Mediante una red colaborativa internacional se analizaron los datos de más de 3.000 pacientes de todo el mundo, entre ellos también del Hospital Mateu Orfila.