Balbino Alarcón, investigador del CSIC, sobre la leucemia linfocítica crónica: "Hemos encontrado la causa"

El cáncer es una de las enfermedades que más se da en el mundo y que más mortlidad causan (siendo la segunda causa de muerte en el mundo). La leucemia linfocítica crónica es el tipo de cáncer más frecuente en humanos y se presenta en las personas mayores de 60 años. Hay unos dos mil casos diagnosticados cada año en España (5 personas de cada 100 mil).

Los científicos explican que un tercio de los diagnosticados tiene un "curso indolente", donde la leucemia progresa tan lento que no es necesario un tratamiento. Otro tercio tiene un curso indolente en el inicio, pero según avanza la enfermedad, la médula ósea no produce células normales y sí requieren los fármacos. Finalmente, el último tercio precisa de los fármacos desde el inicio. Hay distintos tipos de tratamientos para la leucemia cuyo desarrollo es más agresivo para el paciente, como son la quimioterapia e inmunoterapia, que son eficaces, pero no logran que la enfermedad desaparezca totalmente. Con el paso del tiempo vuelve a reaparecer.

Los expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) junto con los miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer han descubierto la existencia de un gen que provoca este tipo de cáncer. Este ya se había descubierto hacía varios años en otras investigaciones, pero los científicos decidieron no continuar investigándolo puesto que no presenta ningún tipo de mutación, a diferencia del resto de genes específicos de otros tipos de cáncer (los oncogenes) que sí continenen mutaciones.

Cómo se produce este cáncer

Sin embargo, los investigadores sospechaban que había una sobrerrepresentación del genRRAS2, pudiendo dar lugar al cáncer. Observaron, a través de pruebas realizadas con ratones, que no solo provocaba la leucemia linfocítica crónica en el 100% de ellos, sino que también aparecían otros tumores como el cáncer de mama (solo en aquellas hembras que habían parido previamente) y el de las vías biliares (frecuente en el sudeste asiático).

Este gen es "primo-hermano" del gen KRAS, asociado a un 50% de los cánceres colorrectales. Sin embargo, el RRAS2 no necesita de una mutación. "Hemos encontrado un marcador, que es un posible regulador del ARN mensajero de este gen", aclara Balbino Alarcón, profesor de Investigación del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. "Hay una fracción de los pacientes que tienen leucemia linfocítica crónica que deriva en otro tipo de cáncer, que es un linfoma y es más agresivo", explica el profesor.

Actualmente están perfeccionando un inhibidor directo del RRAS2, como declara Alarcón: "Estamos detrás de un fármaco que se pueda utilizar en este tipo de leucemia o en otros tipos de cánceres causados por la sobrerrepresentación de este gen". En el mejor de los casos podría curar la enfermedad, o en su defecto, utilizarse como combinación con terapias ya existentes. Lo que está claro es que abre la puerta a otras investigaciones y nuevos tratamientos.