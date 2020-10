BajaUnDedoFad de la Fad invita a los jóvenes a tomar conciencia de su capacidad colectiva de transformar la realidad

La Fad ha puesto en marcha su nueva campaña digital de sensibilización, #BajaUnDedoFad, con la que invita a los jóvenes a tomar conciencia de "su capacidad colectiva de transformar la realidad, de implicarse como ciudadanos activos del mundo para influir como generación, especialmente en tiempos de pandemia".

"Baja un dedo si eres de ayudar a quienes lo necesitan. Baja un dedo si crees que mereces más que una nómina de becario. Baja un dedo si crees que es hora de alcanzar el futuro que mereces" son algunas de las consignas de la campaña.

Según ha informado este martes la entidad, la campaña se dirige a jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años y, a través de sus distintas piezas audiovisuales, ha conseguido ya más de ocho millones de visualizaciones, alcanzando a tres millones de jóvenes en redes sociales, especialmente a través del canal juvenil TikTok.

UN MENSAJE DE ÁNIMO PARA AFRONTAR EL FUTURO

"Aunque a nivel sanitario la juventud no sea el colectivo más afectado por los efectos de la Covid-19, a medio-largo plazo ellos y ellas se verán afectados por las consecuencias de esta crisis en aspectos esenciales para su desarrollo positivo integral tales como el empleo, la educación o el bienestar emocional", ha destacado la Fundación.

En este sentido, la Fad ha indicado que los datos de la oficina estadística europea (EUROSTAT) correspondientes al mes de agosto muestran que España es, en estos momentos, el país de la Unión Europea que cuenta con más paro juvenil en personas menores de 25 años (43,9%).

Asimismo, el 65% de los y las jóvenes considera que su actividad educativa se ha visto afectada de forma negativa desde el comienzo de la pandemia, según el estudio 'Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental', realizado por la Organización Internacional del Trabajo. Con respecto a posibles consecuencias emocionales, esta fuente también señala que el 17% de los y las jóvenes "probablemente sufrirán ansiedad y depresión".

Para la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura, a pesar de las dificultades, "los y las jóvenes son ciudadanos clave en la sociedad y la mayoría de ellos lo ha demostrado incluso en los momentos más duros de la pandemia.

"Ellos y ellas tienen la capacidad colectiva de influir en la realidad, es el llamado concepto de agencia (agency). Con esta campaña queremos recordarles que su voz es ahora más importante que nunca y que Fad estará aquí para acompañarles y apoyarles", ha asegurado Martín Padura.

UN RETO VIRAL

Respecto a la iniciativa, la Fad ha explicado que la difusión de la campaña digital de sensibilización #BajaUnDedoFad se centra especialmente en Instagram y TikTok, plataformas con gran afluencia de público juvenil. Hasta el momento, las diferentes piezas audiovisuales de la campaña ya han conseguido más de ocho millones de visualizaciones, alcanzando a tres millones de jóvenes en redes sociales.

Ideado por la agencia Arnold, el concepto creativo de la campaña se inspira en uno de los retos más famosos y virales de TikTok: baja un dedo. Este challenge consiste en bajar un dedo de la mano cada vez que se haya hecho o se esté de acuerdo con alguna de las diez afirmaciones que se proponen.

"Baja un dedo si para ti 'no es no'", "Baja un dedo si sabes que el amor no entiende de edad, sexo o color de piel", "Baja un dedo si eres joven y lo que ahora ves en ti es otra minoría". Para terminar con el call to action "Baja un dedo si crees que ya es hora de alcanzar el futuro que mereces. Porque si alguien es capaz de hacerlo, sois vosotros y vosotras".

Además de distintas situaciones derivadas de la pandemia, #BajaUnDedoFad pone en valor la tolerancia y el compromiso de los y las jóvenes, a través de su implicación en causas sociales como la defensa del medio ambiente, el feminismo o la igualdad étnica y racial.