Ayuso sobre el regreso a las aulas: "No es correcto decir que Madrid va tarde porque fue la primera en anunciar el plan"

El Gobierno regional detallará mañana cómo va a reforzar servicios públicos, el transporte y pruebas serológicas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este lunes "la mayor" y ha defendido que "no es correcto decir que Madrid va tarde" al ser la primera comunidad autónoma en anunciar su plan para el regreso a las aulas de los alumnos madrileños.

Tras visitar el colegio público y bilingüe El Bercial en la localidad de Getafe, Ayuso ha lamentado que "haga lo que haga" el Gobierno regional "siempre se está cuestionando". A continuación, ha recordado que el Gobierno regional ya avisó de "las fases", dado que no iba a ser un inicio de curso normal como consecuencia de la pandemia y se han ceñido "a las circunstancias de la epidemia".

Por ello, ha insistido en que "no es correcto" decir que Madrid "va tarde" cuando fue la primera "comunidad en anunciar su plan" de regreso a las aulas. Ayuso respondía así a las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien sobre el protocolo de la Comunidad de Madrid, apuntaba que se trataba de un plan "ambicioso" que "podía haberlo presentado un poco antes" al igual que han hecho "otras comunidades gobernadas por el PP".

"La ministra intentó que no se presentara la estrategia y luego iba a haber una Conferencia de Presidentes y ahora no la hay. Niego la mayor. No hemos llegado tarde. Ojalá hubiera una situación sin Covid porque entonces hubiéramos conocido el plan de inicio hace meses", ha aseverado al respecto la presidente regional.

"Lo hemos hecho dentro de las circunstancias. Lamento la situación para muchas familias y disculpadme por cualquiera de las incomodidades. Decirles que vamos a hacer todo lo posible para una vuelta segura", ha dicho.

En esta línea, ha recalcado que "el virus ha puesto en jaque a todos los países", lo que está llevando a tomar "medidas creativas e inéditas" para las administraciones. "Decidimos la fase 2 --de los escenarios previstos-- y dependiendo de las edades. Estamos dotando de medios a los colegios y en la mayoría no habrá problemas", ha dicho.

BAJADA DE RATIOS

En cuanto a las ratios, ha recalcado que es muy difícil bajar este número "desde el punto de vista de las infraestructuras" y ha señalado que hace falta "una reforma educativa" que en circunstancias normales "necesitaría años".

Por ello, la Comunidad de Madrid trabaja sobre "tanto en la bajada de ratios como en la contratación de profesores". "Hay que bajar ratios en poco tiempo y estamos sobre ello. Con todas las medidas como la instalación de mamparas y cámaras, será una vuelta segura para todos y hablaremos con cualquier colegio para si fuera necesario adoptar medidas extraordinarias", ha dicho.

Asimismo, la presidenta madrileña ha defendido la puesta en marcha de aulas prefabricadas y ha indicado que "no hay que estigmatizar" estos módulos, dado que se trata de "instalaciones abiertas que dan seguridad para una vuelta segura a las aulas" mientras que los padres puedan volver a "tomar las riendas de su trabajo y rutina".

En cuanto a la operación retorno, el Gobierno regional detallará mañana cómo se van a reforzar los servicios públicos, el transporte, las pruebas serológicas.

Asimismo, la presidenta regional ha indicado que habrá hoteles para familias que lo necesiten y de este modo no poner en riesgo a las personas que conviven en un mismo hogar.