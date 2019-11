Ayuso llama afrontar la situación de los menas sin extremismos ni demagogia para no crear alarma

Admite que crean una "sensación de inseguridad en Madrid a la que no se le puede dar la espalda"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que afrontan sin "extremismo ni demagogia" la situación de los menores extranjeros no acompañados (menas) para no crear alarma, dado que trabaja para fomentar su integración, pero ha dicho que están "creando" "una sensación de inseguridad en Madrid a la que no puede dar la espalda" y ha reclamado al Gobierno central que dé más ayuda a las autonomías.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir tras asistir al XV Congreso Nacional de Escuelas Católicas en relación a la concentración convocada por residentes cercanos al centro de Primera Acogida de menores de Hortaleza bajo el lema 'Salimos a la calle.

Ayuso ha señalado que la Comunidad atiende a los menas cuando éstos llegan a la comunidad porque no puede haber "niños sin rumbo" y se ponen las herramientas necesarias para dar atención.

Al respecto, ha dicho que le gustaría que la llegada de menores no acompañados no se estuviera produciendo pero ha indicado que la política migratoria no está en su ámbito de competencia porque pertenece al Gobierno central.

Por ello, ha remachado que el Gobierno regional "sin hacer demagogia" y "sin darle bombo" para no crear "alarmas" está buscando soluciones a esos menores para que estén "ocupados, integrados y en convivencia", buscando a su vez la seguridad de todos, tanto de los vecinos como de los menas.

"Pero necesito que el Gobierno central no dé ayuda porque ahora no nos da herramientas y permiten que estos menores entren por el estrecho", ha apuntado Ayusa para indicar que el problema está en origen y afecta a toda España e incluso a Europa.

A su vez, ha apuntado que el Ejecutivo central no sabe "cómo ayudar" a las comunidades autónomas y debería fomentar un pacto global sobre este asunto.

"El problema está en origen pero nosotros no podemos mirar para otro lado, son menores y están creando también una sensación de inseguridad en Madrid a la que no puedo dar la espalda", ha subrayado para enfatizar que ella está buscando "más seguridad" con medidas como fomentar la llegada de más policías nacionales y guardias civiles, así como más colaboración con policías locales.

En este sentido, ha señalado que Madrid es una región "muy segura" y que la situación de los menas no es una cuestión de inseguridad o seguridad, sino de integración, que no se debe tocar "desde los extremos ni con demagogia".