Ayuso ve innecesarias las huelgas de profesores y médicos que convocan sindicatos afines a "partidos políticos"

Pide "comprensión" a sindicatos y colectivos ante la amenaza de huelgas en servicios públicos y dice que "tendrán la mano tendida al diálogo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado innecesarias las huelgas de profesores y médicos, que convocan sindicatos afines "a partidos políticos".

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, después de que el sindicato médico Amyts amenazase al Gobierno regional con una huelga si en 48 horas no comenzaba una negociación sobre la Atención Primaria y de que diversos sindicatos registrasen una convocatoria de huelga en el profesorado para los días 22 y 23 de septiembre.

Ayuso ha aclarado que "no son los médicos" sino un "sindicato afín a un partido político" quien quiere ir a la huelga y ha recordado que ya les recibió en una reunión, en la sede del Ejecutivo autonómico, pero "nada más salir" de la cita hicieron "lo mismo".

"Yo entiendo que sean momentos para la reivindicación y momentos para defender lo mejor para las personas que se representa desde el mundo sindical, es algo que siempre voy a defender e insisto yo respeto, pero hay que entender la situación en la que nos encontramos", ha remarcado la presidenta.

Respecto a la Sanidad, ha trasladado que se está "sorteando una situación de gran incertidumbre y, a su parecer, "lo que hace falta es convivencia" y seguir ayudando.

En este punto, ha hecho hincapié en que la primera etapa de la epidemia se pudo sortear "gracias a la solidaridad de todos" porque todos pusieron de su parte y fueron "en la misma dirección".

En materia educativa, Ayuso ha reconocido que es una vuelta al colegio "muy difícil" pero ha asegurado que se están "consiguiendo grandes cosas". Para la presidenta, "hace falta que profesores, alumnos, familias, y por supuesto, las administraciones" remen juntas.

"Estar en huelgas, como me ha pasado en Educación, que me han avisado de una cuando ni siquiera conocían el plan de vuelta a clase o que un sindicato afín a un partido político decida que siempre están igual conmigo, me parece respetable pero en este caso creo que innecesario", ha zanjado.

PIDE NO POLITIZAR: "SON TIEMPOS DE REMAR"

Por otra parte, en declaraciones a los medios, tras visitar un centro educativo en Arroyomolinos, ha incidido en que nadie mejor que ella comparte "la dificultad" de lo que se está viviendo y "lo duro que es saber" que se están dando pasos hacia adelante "con mucha incertidumbre".

"Esta pandemia ha puesto en jaque al planeta y no hay ningún país, ni ninguna administración, que tenga la varita mágica que le muestre el camino certero. Lo importante ahora es la actitud. Esa actitud en la primera etapa de la pandemia nos ayudo a salir de ella", ha declarado.

A pesar de que entiende que "hay preocupación" así como "la labor sindical", ha manifestado que "si todo es reivindicación, si todo es transmitir zozobra, si a los colegios a través de los ayuntamientos se les lleva solo quejas, en lugar de ayudas" y si solo se reivindica, no se va a "avanzar".

La presidenta madrileña ha hecho hincapié en que "los padres necesitan volver al trabajo y estar tranquilos" y ha recordado que en esta circunstancia, además, "los abuelos no pueden quedarse con los niños". "Muchas familias no pueden conciliar", ha apuntado.

Además, ha incidido en que el protagonista de este martes, día en el que comienzan las clases, es "el alumno", que tiene que "volver a sus rutinas" porque no se puede permitir que el Covid "destroce a una generación educativa".

"Si solo pensamos en las dificultades, que las vamos a tener todos, esto no va a salir adelante y por eso lo que le pido a los sindicatos, a aquellos colectivos que tienen la capacidad para llevar a huelgas a los servicios públicos, comprensión y que por supuesto van a tener la mano tendida para el diálogo", ha declarado, al tiempo en el que ha solicitado "que no politicen la vuelta al colegio, ni la asistencia sanitaria". Para Ayuso, son tiempos "de remar".