Ayuso dice que las políticas de Unidas Podemos sólo son "cursiladas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que las políticas de Unidas Podemos "sólo son cursiladas" que lo único que están consiguiendo es "atacar una y otra vez la prosperidad y a las empresas".

En el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso le ha reprochado a la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, que le de lecciones de ser mujer, y le ha indicado que aquí (en el Parlamento regional) hay unas mujeres a las que les duele "más la vida que a otras" y que tienen "biologías distintas".

"Ahora resulta que se es mejor o peor mujer por una cuestión de biología, ¡qué sabrá usted de cada una de las mujeres que defienden en estas bancadas el trabajo, la prosperidad y la economía!", ha manifestado la presidenta, que ha señalado que España necesita "a sus hombres" pero también a las mujeres.

En este punto, ha dicho que si las mujeres han sido el "sexo fuerte", en la mayoría de las ocasiones ha sido porque "a pesar de las dificultades siempre salimos adelante con trabajo y no con mensajes de vagos".

Por su parte, Carolina Alonso ha reprochado a Ayuso que siga "por el camino de la bronca" y que en esta ocasión le ha tocado el turno a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por "romper un tabú" y reconocer un "nuevo derecho laboral a las mujeres, reconociendo la baja laboral por dolor menstrual incapacitante".

"Igual es que usted no ha tenido que ir a trabajar nunca con dolores insoportables", le ha espetado a la presidenta, y ha añadido que lo que no soporta es que las medidas de Unidas Podemos "no sólo ayudan a la economía sino que traen derechos a este país".