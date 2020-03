Ayuso dice que el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios a las residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves pedir al Gobierno central que ponga a disposición de la autonomía médicos sanitarios del Ejército para las residencias de mayores.

"Esta petición no sirve porque el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios, no tiene capacidad para llegar solo en Madrid a 500 residencias, y no digamos por todo el país", ha señalado la dirigente regional, en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

En este punto, ha indicado que lo que están haciendo un registro y viendo es exactamente qué material le pueden solicitar al Gobierno central para seguir insistiendo en ello. Ayuso ha reconocido que están habiendo muchas residencias por todo España que se están viendo afectadas al ser las personas mayores las más vulnerables al virus.

Por su parte, tanto el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, como el consejero de Políticas Sociales y Familia, Alberto Reyero, habían coincidido en pedir esta misma mañana sanitarios al Ejército. Según este último, se necesita porque el refuerzo de la Comunidad "no es suficiente".