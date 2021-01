Ayuso se desmarca de "confinamientos severos que están arruinando a tantas familias"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado de "confinamientos severos que están arruinando a tantas familias y que se ha detectado en otras comunidades que luego no funcionan".

"No se trata de hacer confinamientos severos, que es lo fácil, cerrar por cerrar. Se trata de conjugar la vida, que es lo más importante, con la economía, pero cuando uno cierra afecta a familias que no van a poder volver a trabajar nunca para levantar sus negocios. Los más débiles son los que más pagan estas consecuencias", ha argumentado desde Villamanrique de Tajo, donde ha visitado algunos de los puntos del municipio afectados por la borrasca 'Filomena'.

La estrategia de la Comunidad "pasa por hacer muchos test, por seguir hablando con la población, con mensajes de precaución". "Una vez pasadas las navidades y que no hay tantas reuniones familiares, y ahora que tenemos estos bloqueos con la nieve, estamos convencidos de que vamos a bajar el contagio sin tener que estar afectado a tantas familias", ha sostenido.

"No somos muchas veces conscientes desde la política que cuando se cierra algo no se vuelve a abrir. Muchas familias de este país se van a arruinar, hay que pensarlo todo. La vida y la salud es lo primero y por eso hemos puesto en marcha un macrohospital para que en situaciones como esta no congestionemos la sanidad pública", ha defendido.