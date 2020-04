Ayuso cuestiona medidas del estado de alarma por ir "contra las libertades"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado este miércoles el estado de alarma vigente en el país, porque considera que muchas de las medidas que incluye "van en contra de las libertades" y han metido al sector público "en la vida de las personas".

En su comparecencia a petición propia ante el pleno de la Asamblea para rendir cuentas sobre su gestión de la crisis del coronavirus, Ayuso ha dicho, además, que se arrepiente "de haber confiado" en las indicaciones del Ministerio de Sanidad cuando, al inicio de la crisis sanitaria del coronavirus, "decía que era una simple gripe, que iba a haber contagios y que se podía hacer vida normal".

"Todavía, a día de hoy, ni siquiera saben cómo salir de esta, cada día nos dan una indicación diferente", ha deplorado.

Ha aprovechado para defender las medidas adoptadas por el gobierno regional, que, en su opinión, "han servido de ejemplo al mundo" y que en "otros estados" no han prosperado por no tener "la creatividad y el empuje que tenemos los españoles".

"Si nos hubiéramos ahorrado una o dos semanas todo habría sido muy diferente", ha indicado Ayuso, quien no obstante ha recalcado que "la catástrofe habría sido muchísimo peor" si Madrid hubiese dilatado su reacción, que "despertó a España".

Ayuso opina que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha copiado los modelos de Madrid" porque "no sabía no por dónde empezar", y ha apostillado: "Íbamos liderando todas las medidas y no podían admitirlo".

Además, ha censurado la "absoluta prepotencia" con la que se trata "todo lo que pedimos los más pequeños al Gobierno de la nación", que a su juicio tiene a los líderes autonómicos "secuestrados" en las conferencias de presidentes que se celebran cada fin de semana "fuera de las instituciones". EFE

