Ayuso cree que lo inquietante es que se ponga ahora "el acento en la monarquía" cuando "ha funcionado y funciona"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que, a su parecer, lo inquietante es que se ponga ahora "el acento en la monarquía" cuando esta "ha funcionado y funciona".

Así se ha referido en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tildó las últimas informaciones publicadas sobre los negocios del Rey Juan Carlos de "inquietantes".

"A mí me parece más inquietante que lo que funciona sea cuestionado y, sin embargo, lo que no funciona no sea solucionado en España", ha manifestado, al tiempo en el que ha defendido que "la monarquía le ha sentado históricamente bien a España pero en concreto en los últimos 40 años" ha supuesto "un desarrollo social y económico como nunca" así como "prosperidad, paz y estabilidad".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha remarcado que la monarquía parlamentaria que tiene España "ha funcionado y funciona" por lo que no entiende por qué se tiene que poner "el acento sobre ella". "Me parece inquietante porque creo que en paralelo hay otras cosas, hay un plan oculto para ir dividiendo España, para ir desdibujando lo que ha sido, se está haciendo a través de los nacionalismos periféricos", ha lanzado.

Además, Ayuso ha hecho hincapié en que los españoles ahora no están en ese debate sino que necesitan "unidad" por lo que ha rechazado entrar a "debates falsos estériles".