Ayuso contesta a Page que los madrileños que viven en C-LM no son "apestados" y ve normal el movimiento entre provincias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado este martes a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, subrayando que no cree que los 100.000 madrileños que viven en su región sean "apestados" sino que son españoles que viven ahí y le ha recordado que "el movimiento entre provincias es lo normal".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios después de que Page señalase que hay más de 100.000 personas que se han ido a Castilla-La Mancha desde otras autonomías, como Madrid, "en una especie de fuga sanitaria, de emigración sanitaria".

Preguntada por los periodistas, antes de visitar una de las farmacias de la capital que hará test de antígenos desde el jueves, Ayuso se ha mostrado "sorprendida" de que el presidente castellanomanchego haga por "tercera vez" a lo largo de la crisis sanitaria "declaraciones del mismo tipo".

"No creo que los 100.000 madrileños que viven en Castilla-La Mancha sean apestados, son españoles que viven allí, y el movimiento entre provincias es lo normal", ha manifestado.

Ayuso no ha querido entrar más en la cuestión y ha señalado que si se ve la hemeroteca jamás la verán a ella cuestionando o criticando a algún presidente autonómico ni a ninguna comunidad por las estrategias que están poniendo en marcha.

"No lo he hecho en ningún momento porque las autonomías no están para eso pero sí que es cierto que lo del éxodo sanitario, lo del turismo sanitario, cuanto menos a mí me sorprende", ha repetido. La jefa del Ejecutivo regional ha incidido en que la Sanidad madrileña cuenta con seis de los diez mejores hospitales del país por lo que no cree que esto suceda.