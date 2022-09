Ayuso asegura que la posición de Feijóo con la defensa del español en Cataluña es inequívoca y pide darle "una tregua"

Considera que el PP tiene que ser "claro" y si no lo están siendo lo suficiente tendrán que "repetirlo"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la posición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la defensa del español en Cataluña es inequívoca y pide darle "una tregua" porque acaba de llegar a la Presidencia del PP.

"Yo creo que hay que darle una tregua, un margen, a una persona que lleva cinco meses al frente del PP. Acaba de llegar y está reorganizando un partido y un espectro ideológico muy complicado como es el centro derecha", ha señalado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Preguntada por la ausencia del presidente de los 'populares' en la manifestación de la plataforma Escuela de Todos que tuvo lugar en Barcelona este domingo a favor del castellano, ha sostenido que "el señor Feijóo tiene que estar en las manifestaciones que convoca como líder de la oposición" y "apoyar todas aquellas cuyo objeto reivindica".

Ayuso ha defendido que Feijóo ha sido "claro" y ha avanzando ya "parte del trabajo que va a ejecutar en Cataluña para defender el español en las clases, como puede ser aumentar la inspección educativa", así como ha remarcado que utilizará "todas las herramientas que tiene en su mano cuando sea presidente para que se cumpla la Constitución también en Cataluña".

La dirigente regional ha puesto el foco en que "muchos independentistas utilizan el simple hecho de reclamar el cumplimiento de la Constitución en Cataluña como un ataque directo al catalán" pero de lo que habla Feijóo es del "derecho de poder utilizar las dos lenguas".

Y es que el presidente del PP aseguró durante la XXV Interparlamentaria del partido, celebrada en Toledo, que su partido, va a aplicar "todas las herramientas del Estado de Derecho para conseguir la cordialidad lingüística en España".

"En ningún caso está diciéndolo en detrimento del español, todo lo contrario. No quiere tampoco darle ni la más mínima tregua al independentismo para que pueda retorcer sus palabras de ninguna manera e ir siempre con ese tinte victimista", ha apuntado.

En todo caso, ha incidido en que el PP tiene que ser "claro" y considera que "si no lo está siendo lo suficiente tendrá que repetirlo y dejarlo así de nítido". "Desde luego es nuestra obligación cumplir las sentencias judiciales y la Constitución. No hay que dejar que sea la Justicia la que te impone algo tan básico en Cataluña y si no se hace ya lo diremos, ya lo criticaremos", ha manifestado.

Ayuso ha insistido en que tiene "absoluta confianza en lo que está diciendo" Feijóo, entre otras cosas porque "está cumpliendo el cien por cien de lo que está comprometiéndose a hacer y a decir". A su parecer, "se le cuestiona todo" como si acude a la manifestación la secretaria general, Cuca Gamara, como si acude otro.