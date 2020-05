Ayuso asegura que su intención era "reestructurar" el área de Salud Pública

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que no ha hablado con Yolanda Fuentes sobre su dimisión como directora de Salud Pública, y que su intención era "reestructurar este área y poder guiar la salida del Covid con personas" como Antonio Zapatero, exdirector del Hospital temporal de Ifema.

En una entrevista en Cuatro, Ayuso ha sido preguntada por la dimisión de Yolanda Fuentes, un día después de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad decidiera solicitar al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada, y cuando todavía no se ha presentado al Gobierno el documento donde se justifica esta petición.

Ayuso ha dicho que su intención era "reestructurar este área y poder guiar la salida del COVID con personas como Zapatero al frente. Es una decisión que no se toma en media hora", ha agregado tras nombrar al exdirector del hospital de Ifema viceconsejero de Salud Pública.

Ha recalcado que quiere "poner a los mejores al frente" y ha comentado que no ha hablado con Yolanda Fuentes sobre su dimisión. "La he visto en alguna ocasión, pero no he tenido ocasión de preguntarle", ha señalado.

Preguntada sobre si le agradece su trabajo, especialmente durante la crisis del coronavirus, ha respondido: "Estoy eternamente agradecida con las personas que trabajan con nosotros, con los que vienen y con los que dejan sus responsabilidades publicas".

El exdirector médico del hospital temporal del recinto ferial de Ifema de Madrid será, según ha señalado el Gobierno madrileño en su comunicado, una "pieza clave" en la estrategia de la crisis sanitaria de la región, la desescalada o la realización de estudios epidemiológicos.

Yolanda Fuentes ha dimitido de su cargo un día después de que el Gobierno regional decidiera pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase uno de la desescalada, y será sustituida por Zapatero, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, desempeñaba actualmente su labor profesional como jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Madrid es la única comunidad autónoma que no ha aportado todavía al Gobierno nacional el documento donde justifica pasar a la fase 1 de la desescalda el 11 de mayo, según ha señalado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. EFE