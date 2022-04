Ayuso asegura que completará el 40% de los currículos y suplirá "las carencias" de la reforma educativa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Gobierno regional completará el 40% de los currículum y suplirá "las carencias" de la reforma educativa así como impulsará nuevos formatos con el programa de capacitación para los nuevos 2.700 docentes.

"Este Gobierno va a hacer todo lo que está en su mano para garantizar los derechos de los alumnos y de los docentes y para proteger el bien común, así que con nuevas medidas como la Ley maestra y con un gran equipo en la Consejería de Educación, que está trabajando sin descanso", ha defendido en una de sus intervenciones en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

A su parecer, los cambios del Gobierno le están negando a los jóvenes "conocer su herencia y el legado de Occidente y de Hispanoamérica". Además, ha considerado que provocan "el absoluto desinterés por adquirir y transmitir contenidos y se permiten, incluso, que se puede pasar con suspenso, de manera que los títulos no valgan nada, que el esfuerzo no sirva para nada y sí para fabricar frustración y para no formar a personas, a hombres y a mujeres libres que tengan su propio criterio".

"Elimina la cronología en el estudio de la Historia, el saber se cambia por la pedagogía, que es tan fácilmente manipulable, en Matemáticas se estudia con perspectiva de género, escribir y leer se consideran actividades sociales, nada es personal ni libre, todo es pura ideología", ha expuesto la presidenta.

Considera que "el mérito, la capacidad, la objetividad, la transparencia, la legalidad y la libertad del alumno van a quedar eliminadas una vez más por las políticas y por las leyes de la izquierda en la educación".

"Sin consensos, sin respeto por los plazos, por los procedimientos, por los profesores, por las familias, por los alumnos, por los libreros y, por supuesto, por el resto de las administraciones públicas sin respeto por nada, es así como van a sacar adelante todo este desarrollo de la ley", ha lanzado.