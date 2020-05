Ayuso afirma que "siempre priman criterios médicos y profesionales" para decidir quién entra en la UCI

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo que "siempre priman criterios médicos y profesionales" para decidir quién entra en la UCI de un hospital, recalcando que "jamás se antepone una decisión política a salvar la vida de los pacientes" .

Así lo ha aseverado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, en relación a la investigación de Fiscalía de Madrid sobre los criterios seguidos por varios hospitales a la hora de elegir a los pacientes que ingresaban en camas con respirador de las UCI.

Dentro de las pesquisas, el Ministerio Público ha requerido información a varios hospitales madrileños para que detallen el criterio para hacer ingresos en UCI

Sobre si se han dado indicaciones, Ayuso ha recalcado que no se dan y ha subrayado que se siguen "criterios estrictamente médicos". "No hay un médico que decida por un político a quien o no salvar la vida. Son decisiones médicas y en algunos casos se dio que había pacientes mayores que estando con Covid o sin Covid los médicos deciden quién es bueno que pase a la UCI simplemente porque el hecho de intubarle ya le podía provocar incluso la muerte", ha explicado.

"Es un criterio siempre, siempre estrictamente médico. No podemos decirle a un médico cómo tiene que operar en estas circunstancias. Nuestra obligación era dotarles con material sanitario y con los recursos, seguir aumentando las camas para que ellos pudieran trabajar. Y eos es lo que hemos hechos", ha reseñado.

Además, ha dicho que no había protocolos y se hizo "como se ha hecho toda la vida", indicando que "un político no le puede decir a un médico qué paciente ingresa o cual no". "Siempre se busca salvar la vida", ha apostillado.