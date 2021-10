Ayuso acusa a Sánchez utilizar el bono cultural para tener entretenida a la opinión pública ante la subida de la luz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves que el bono cultural joven anunciado por el Gobierno central no va a la "raíz del problema" de la juventud española así como que le parece una medida "sumamente paternalista".

En una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, ha incidido en que, aunque "aún es pronto para opinar acerca del conjunto de propuestas" que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado, consideran que no van "a la raíz de los problemas" sino a con "el dinero de todos hacer anuncios de campaña". Además, ha incidido en que es una forma de "tener entretenida a la opinión pública" en un día en el que la luz "vuelve a duplicar o triplicar los precios y alcanza picos históricos".

Ayuso ha trasladado que le parece "sumamente paternalista" la medida y que no va a la raíz de los problemas de la juventud española. "Me parece que es, además, más de los mismo. Son las jugadas de las esencias de Iván Redondo en el Gobierno, es la forma de trabajar que tiene este equipo absolutamente insolente y autoritario".

Para la dirigente madrileña, "no se trata simplemente de dar dinero sino de fomentar un consumo". "No creo que sea a través de darle dinero a los jóvenes el videojuego lo que va a solucionar el sector de la cultura. Hay otra manera y desde luego me parece que no va a la raíz de un problema que es la juventud española que está sumida en un 40% de paro, en un momento, además, con la deuda pública disparada", ha insistido.