El Ayuntamiento de Vitoria afirma que "no parece" que los coches accidentados en Jundiz estuvieran compitiendo entre sí

La Policía Local sigue recabando testimonios y datos sobre el siniestro, en el que murieron dos jóvenes

El concejal de Seguridad y Tráfico de Vitoria-Gasteiz, Iñaki Gurtubai, ha afirmado que "no parece" que los dos coches implicados en un accidente el pasado viernes en el polígono de Jundiz, en el que dos jóvenes fallecieron y un tercero resultó herido de gravedad, estuvieran compitiendo entre sí en una carrera.

Gurtubai, en declaraciones a los medios de comunicación en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha explicado que la investigación sobre lo ocurrido en este siniestro se encuentra en una fase "muy preliminar".

Edil ha precisado que, al parecer, uno de los dos coches implicados en el accidente --un Volkswagen Polo-- se estaba incorporando a la carretera desde un aparcamiento cuando fue arrollado "a gran velocidad" por el otro vehículo, un BMW.

Iñaki Gurtubai ha afirmado que "no parece" que ambos coches estuvieran compitiendo entre sí en una carrera, si bien no ha precisado si en esos momentos se estaba celebrando una competición ilegal en el polígono de Jundiz. "Desde luego, mientras estuvo la Policía allí, no", ha afirmado el concejal, que ha añadido que la colisión se produjo veinte minutos después de que la patrulla que se encontraba allí abandonará la zona.

VIGILANCIA POLICIAL

Gurtubai ha recordado que la Policía Local vigila esta zona todos los viernes y sábados para tratar de impedir que se celebren carreras ilegales, y que "lógicamente", durante el tiempo en el que se encuentra en la zona, allí no se disputan este tipo de competiciones. "Cuando la Policía no está, es un poco aventurado decir lo que ocurre", ha añadido.

El responsable municipal de Seguridad ha afirmado que, además de Jundiz, también hay otros lugares, como Gamarra o la calle Miravalles, en las que se han celebrado este tipo de carreras "en ocasiones".

En todo caso, ha subrayado que la Policía está recabando testimonios sobre lo ocurrido el viernes entre las personas que resultaron heridas en el accidente, que aportarán sus versiones en la medida en la que se vayan recuperando. Con posterioridad, se realizará una reconstrucción de los hechos por parece de policías especializados y se analizarán todas las grabaciones captadas por las videocámaras instaladas en la zona.