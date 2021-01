Ayuntamiento de Madrid decreta teletrabajo para todos sus empleados que puedan desarrollar esta modalidad

El Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid ha decretado que desde el lunes todos los empleados públicos municipales que puedan desarrollar su actividad en la modalidad de teletrabajo sin merma de las funciones atribuidas evitarán la asistencia presencial a su puesto de trabajo ubicado en dependencias municipales.

Los titulares de las de las Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales o asimilados, Coordinaciones de los Distritos y de las Gerencias en los Organismos Autónomos podrán requerir la asistencia presencial cuando lo precisen las necesidades del servicio, limitándose la misma al tiempo mínimo necesario.

No obstante, se mantendrá la modalidad presencial en la organización del trabajo en relación con aquellas actividades que resulten imprescindibles para garantizar la prestación de los servicios públicos municipales que por sus características no admitan su realización en la modalidad no presencial.

La modalidad presencial en la prestación de servicios de atención directa a los ciudadanos en los centros e instalaciones municipales se mantendrá mientras éstos permanezcan abiertos, en los términos que establezca en cada momento la autoridad sanitaria, según especifica el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Por los órganos responsables en cada ámbito se adoptarán las medidas organizativas necesarias para garantizar la seguridad y salud del personal que presta servicios en dependencias municipales, de conformidad con las recomendaciones que establezca la autoridad sanitaria.

Si como consecuencia de la actual situación sanitaria o su evolución fuera necesaria la reorganización de turnos de trabajo, cada Área de Gobierno, Área Delegada de Gobierno, Organismo Autónomo o Distrito, dentro de su ámbito organizativo, propondrá la revisión de los mismos.

El personal dispondrá de las medidas y equipos de protección individual que garanticen la correcta prevención de los riesgos existentes en cada puesto de trabajo. El presente decreto surtirá efectos el día 25 de enero de 2021 sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.