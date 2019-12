Ayuntamiento de Caspe y una mujer de Madrid, Premios Supervecinos por su ayuda a personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza) y la madrileña Flor Carreño han sido galardonados con el Premio Supervecinos por sus buenas prácticas en accesibilidad y ayuda a personas con movilidad reducida, según ha informado Mutua de Propietarios.

Los galardones son un reconocimiento a las personas e instituciones que con sus obras y proyectos ayudan en su día a día a las personas con movilidad reducida.

"Desean proyectar la labor de las personas anónimas que, de forma desinteresada, ayudan a hacer la vida más fácil a sus vecinos con movilidad reducida, y también reconocer la labor conjunta de instituciones y asociaciones para desarrollar proyectos de mejora de la accesibilidad en edificios", ha explicado la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre.

El actor Jesús Vidal ha sido el encargado de entregar el Premio Supervecinos a la madrileña Flor Carreño, cuya historia pone de manifiesto el cambio de vida que para muchas familias supone el cuidado de sus mayores, especialmente si no se pueden mover y residen en un edificio no accesible.

Desde hace cuatro años, Carreño y su marido Miguel Ángel han asumido el cuidado de su madre Florencia -de 91 años y con problemas de movilidad- en su vivienda del barrio de la Elipa de Madrid, donde residen en un segundo piso sin ascensor. Desde hace año y medio, Florencia no sale de casa.

"Yo me veo muy sola con el problema que tengo en casa con mi madre. Llevamos dos años esperando a que llegue el permiso del Ayuntamiento para instalar el ascensor y me ha parecido maravilloso saber que hay tanta gente tan involucrada en proyectos como 'Supervecinos'. Me siento realmente representante de muchísimas personas y es un halago poder ser la voz de este proyecto", ha señalado Flor Carreño.

Por su parte, el Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza) ha recibido el premio por sus buenas Prácticas en Materia de Accesibilidad realizado con la colaboración de la asociación ASSADIC. Esta iniciativa subvenciona el 50% de las obras de accesibilidad que se acometan en viviendas y edificios donde residan personas con movilidad reducida, la eliminación de barreras arquitectónicas en la localidad, y el desarrollo de la app Accesibilidapp con información actualizada sobre las barreras de la ciudad y la gestión de incidencias on-line.

"En Caspe, entendemos que el Ayuntamiento es la institución más cercana al ciudadano, por lo que trabajamos con asociaciones como ASADICC para poder entender cuáles son los problemas de las personas con movilidad reducida. Creemos que todo el mundo tiene derecho a salir y disfrutar del paisaje", ha explicado el concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Gabriel Luena.