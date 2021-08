El Ayuntamiento de Almería no tramitará la multas impuestas en confinamiento

El Ayuntamiento de Almería no tramitará el cobro las sanciones interpuestas a través de la Policía Local durante el primer estado de alarma que se decretó a causa de la pandemia de covid-19, según ha informado este lunes el alcalde Ramón Fernández-Pacheco (PP).

"Nosotros que somos siempre estrictamente respetuosos con las sentencias judiciales, una vez que los tribunales han declarado ilegal el primer estado de alarma, tenemos claro que no vamos a cobrar ninguna de las sanciones que se impusieron", ha dicho el alcalde a los periodistas.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios apartados del decreto del estado de alarma ordenado por el Gobierno de Pedro Sánchez para combatir la pandemia.

Fernández-Pacheco ha aclarado que en el caso de que alguna se haya tramitado ya, se llevarán a cabo las gestiones necesarias para devolver su importe.

"Si el estado de alarma era ilegal, no tiene mucho sentido que nosotros cobremos por infringir algo que en teoría no debería haberse producido, no al menos en esos términos", ha incidido. EFE

